Пленный боец ВСУ: солдаты не знают, что их отправляют под Курск

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До попадания в российский плен солдат ВСУ не знал, что находится в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинский мобилизованный Александр Коровоцкий, служивший в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, поделился своей историей о том, как он оказался в плену на территории России. По его словам, он узнал о том, что находится в Курской области только после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат».

«Ну я уже узнал, когда я в плен попал, что я в Курской области. Я до тех пор, пока мы не сдались, я не знал, что мы в России», — отметил Коровоцкий в разговоре с ТАСС.

Пленный солдат ВСУ также рассказал о своей мобилизации: его забрали насильно, когда он с другом ехал на работу в Запорожье. После краткого обучения его отправили в Сумскую область для «охраны границы». Он удивился, что в итоге они оказались на российской территории. Пленный подчеркнул, что условия в плену ему кажутся лучше, чем условия службы в украинской армии, и признался, что после возможного возвращения на Украину не намерен продолжать службу.

Ранее военнопленный старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко раскрыл, как украинских бойцов готовили к наступлению на Курскую область. По его словам, солдаты перед отправкой их на территорию России проходили анкетирование у психологов.

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Украинский мобилизованный Александр Коровоцкий, служивший в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, поделился своей историей о том, как он оказался в плену на территории России. По его словам, он узнал о том, что находится в Курской области только после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат». «Ну я уже узнал, когда я в плен попал, что я в Курской области. Я до тех пор, пока мы не сдались, я не знал, что мы в России», — отметил Коровоцкий в разговоре с ТАСС. Пленный солдат ВСУ также рассказал о своей мобилизации: его забрали насильно, когда он с другом ехал на работу в Запорожье. После краткого обучения его отправили в Сумскую область для «охраны границы». Он удивился, что в итоге они оказались на российской территории. Пленный подчеркнул, что условия в плену ему кажутся лучше, чем условия службы в украинской армии, и признался, что после возможного возвращения на Украину не намерен продолжать службу. Ранее военнопленный старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко раскрыл, как украинских бойцов готовили к наступлению на Курскую область. По его словам, солдаты перед отправкой их на территорию России проходили анкетирование у психологов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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