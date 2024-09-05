Пленный боец ВСУ: солдаты не знают, что их отправляют под Курск

05 сентября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

До попадания в российский плен солдат ВСУ не знал, что находится в Курской области Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинский мобилизованный Александр Коровоцкий, служивший в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, поделился своей историей о том, как он оказался в плену на территории России. По его словам, он узнал о том, что находится в Курской области только после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат». «Ну я уже узнал, когда я в плен попал, что я в Курской области. Я до тех пор, пока мы не сдались, я не знал, что мы в России», — отметил Коровоцкий в разговоре с ТАСС. Пленный солдат ВСУ также рассказал о своей мобилизации: его забрали насильно, когда он с другом ехал на работу в Запорожье. После краткого обучения его отправили в Сумскую область для «охраны границы». Он удивился, что в итоге они оказались на российской территории. Пленный подчеркнул, что условия в плену ему кажутся лучше, чем условия службы в украинской армии, и признался, что после возможного возвращения на Украину не намерен продолжать службу. Ранее военнопленный старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко раскрыл, как украинских бойцов готовили к наступлению на Курскую область. По его словам, солдаты перед отправкой их на территорию России проходили анкетирование у психологов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский мобилизованный Александр Коровоцкий, служивший в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, поделился своей историей о том, как он оказался в плену на территории России. По его словам, он узнал о том, что находится в Курской области только после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат». «Ну я уже узнал, когда я в плен попал, что я в Курской области. Я до тех пор, пока мы не сдались, я не знал, что мы в России», — отметил Коровоцкий в разговоре с ТАСС. Пленный солдат ВСУ также рассказал о своей мобилизации: его забрали насильно, когда он с другом ехал на работу в Запорожье. После краткого обучения его отправили в Сумскую область для «охраны границы». Он удивился, что в итоге они оказались на российской территории. Пленный подчеркнул, что условия в плену ему кажутся лучше, чем условия службы в украинской армии, и признался, что после возможного возвращения на Украину не намерен продолжать службу. Ранее военнопленный старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко раскрыл, как украинских бойцов готовили к наступлению на Курскую область. По его словам, солдаты перед отправкой их на территорию России проходили анкетирование у психологов.