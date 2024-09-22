22 сентября 2024

«Страна.ua»: в подконтрольной ВСУ части ДНР нашли свалку из «зубов дракона»

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Свалку нашли в городе, из которого Украина проводила эвакуацию
Свалку нашли в городе, из которого Украина проводила эвакуацию Фото:

В Димитрове (украинское название — Мирноград), который находится в подконтрольной ВСУ части ДНР, была обнаружена свалка из «зубов дракона» — элементов, которые используются для строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В прифронтовом городе Мирнограде обнаружили свалку из „зубов дракона“ — пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций. Судя по всему, „зубы“ оказались просто выброшенными», — отмечается в сообщении telegram-канала «Страны.ua».

Димитров находится в красноармейском районе, всего в 10 километрах от Красноармейска. Ранее в августе украинские власти объявили о принудительной эвакуации из ряда населенных пунктов ДНР, включая Димитров.

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В Димитрове (украинское название — Мирноград), который находится в подконтрольной ВСУ части ДНР, была обнаружена свалка из «зубов дракона» — элементов, которые используются для строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». «В прифронтовом городе Мирнограде обнаружили свалку из „зубов дракона“ — пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций. Судя по всему, „зубы“ оказались просто выброшенными», — отмечается в сообщении telegram-канала «Страны.ua». Димитров находится в красноармейском районе, всего в 10 километрах от Красноармейска. Ранее в августе украинские власти объявили о принудительной эвакуации из ряда населенных пунктов ДНР, включая Димитров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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