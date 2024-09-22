В Димитрове (украинское название — Мирноград), который находится в подконтрольной ВСУ части ДНР, была обнаружена свалка из «зубов дракона» — элементов, которые используются для строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В прифронтовом городе Мирнограде обнаружили свалку из „зубов дракона“ — пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций. Судя по всему, „зубы“ оказались просто выброшенными», — отмечается в сообщении telegram-канала «Страны.ua».
Димитров находится в красноармейском районе, всего в 10 километрах от Красноармейска. Ранее в августе украинские власти объявили о принудительной эвакуации из ряда населенных пунктов ДНР, включая Димитров.
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