Из контролируемого Киевом Димитрова срочно эвакуируют чиновников и предприятия

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Эвакуация БСМП. Курган, медсестра, больной, ранение, врач, пациентка, перевязка, пациент
Из Димитрова нужно вывезти 20 тысяч человек, сообщал глава военной администрации Юрий Третьяк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из подконтрольного Украине Димитрова (украинское название Мирноград) началась экстренная эвакуация органов власти и сотрудников предприятия. Об этом сообщил глава военной администрации города Юрий Третьяк.

«Военная администрация Мирнограда срочно эвакуирует органы власти и предприятия», — цитирует ТАСС Третьяка. Ранее он сообщал, что в городе остаются около 20 тысяч человек. На их эвакуацию остаются «считанные дни», сообщал Третьяк. Димитров находится в шести километрах от линии фронта.

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Из подконтрольного Украине Димитрова (украинское название Мирноград) началась экстренная эвакуация органов власти и сотрудников предприятия. Об этом сообщил глава военной администрации города Юрий Третьяк. «Военная администрация Мирнограда срочно эвакуирует органы власти и предприятия», — цитирует ТАСС Третьяка. Ранее он сообщал, что в городе остаются около 20 тысяч человек. На их эвакуацию остаются «считанные дни», сообщал Третьяк. Димитров находится в шести километрах от линии фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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