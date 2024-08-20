Из контролируемого Киевом Димитрова срочно эвакуируют чиновников и предприятия

20 августа 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Из Димитрова нужно вывезти 20 тысяч человек, сообщал глава военной администрации Юрий Третьяк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из подконтрольного Украине Димитрова (украинское название Мирноград) началась экстренная эвакуация органов власти и сотрудников предприятия. Об этом сообщил глава военной администрации города Юрий Третьяк. «Военная администрация Мирнограда срочно эвакуирует органы власти и предприятия», — цитирует ТАСС Третьяка. Ранее он сообщал, что в городе остаются около 20 тысяч человек. На их эвакуацию остаются «считанные дни», сообщал Третьяк. Димитров находится в шести километрах от линии фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из подконтрольного Украине Димитрова (украинское название Мирноград) началась экстренная эвакуация органов власти и сотрудников предприятия. Об этом сообщил глава военной администрации города Юрий Третьяк. «Военная администрация Мирнограда срочно эвакуирует органы власти и предприятия», — цитирует ТАСС Третьяка. Ранее он сообщал, что в городе остаются около 20 тысяч человек. На их эвакуацию остаются «считанные дни», сообщал Третьяк. Димитров находится в шести километрах от линии фронта.