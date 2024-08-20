Из контролируемого Киевом Димитрова срочно эвакуируют чиновников и предприятия

Из Димитрова нужно вывезти 20 тысяч человек, сообщал глава военной администрации Юрий Третьяк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из подконтрольного Украине Димитрова (украинское название Мирноград) началась экстренная эвакуация органов власти и сотрудников предприятия. Об этом сообщил глава военной администрации города Юрий Третьяк.
«Военная администрация Мирнограда срочно эвакуирует органы власти и предприятия», — цитирует ТАСС Третьяка. Ранее он сообщал, что в городе остаются около 20 тысяч человек. На их эвакуацию остаются «считанные дни», сообщал Третьяк. Димитров находится в шести километрах от линии фронта.
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