Генерал Макеев: ситуация на Северном Кавказе резко обострилась после начала СВО

На Северном Кавказе активизировались НКО и иноагенты после начала СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С началом спецоперации на Украине обстановка на Северном Кавказе резко обострилась — активизировались иноагенты и некоммерческие организации (НКО). Об этом сообщил командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России генерал-лейтенант Владимир Макеев.

«С началом специальной военной операции пошло определенное обострение. Начали активизироваться иноагенты, а также различные НКО», — заявил Макеев для ТАСС. Он отметил, что до начала спецоперации обстановка на территории зоны особого внимания Объединенной группировки войск (сил) и зоны ответственности была стабилизирована.

Генерал-лейтенант также указал на факт саморадикализации граждан, в том числе проживающих за рубежом. При этом процесс саморадикализации не ограничивается только уроженцами Северного Кавказа, но и распространяется на граждан других регионов России. Интернет играет значительную роль в этом процессе, подталкивая людей к принятию решений о присяге незаконным вооруженным формированиям.

В 2024 году Объединенная группировка войск (сил) отмечает 25-летие со дня своего образования. Создание группировки в 1999 году было ответом на вторжение международных террористов в Дагестан. Сегодня перед ОГВ стоит задача профилактики и противодействия терроризму и экстремизму. Росгвардия вместе с другими ведомствами проводит поисковые операции в районах, где ранее базировались бандитские группировки, а также обеспечивает силовое сопровождение оперативных мероприятий по борьбе с терроризмом.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о сложной ситуации с терроризмом на Северном Кавказе. По его словам, есть тенденция к увеличению числа экстремистских и террористических преступлений, пишет «Национальная служба новостей».