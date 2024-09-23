Генпрокуратура ускорила растаможку автомобилей

С 1 октября таможенные органы будут обязаны проверять уплату утилизационного сбора на ввезенные в Россию транспортные средства не более пяти дней. С соответствующей просьбой Генпрокуратура обратилась к Правительству.
«По инициативе Генпрокуратуры Правительство установило для таможенных органов предельный пятидневный срок на проверку правильности исчисления суммы утилизационного сбора», — говорится на сайте ведомства. Там также отметили, что решение было принято исходя из жалоб граждан о длительном оформлении таможенных приходных ордеров. Это также, в свою очередь, способствовало развитию теневого рынка «ускоренных» оплат.
Ранее Минпромторга РФ сообщил, что с 1 октября текущего года ставка утильсбора на автомобили и прицепы будет увеличена на 70-85%. Однако для транспортных средств, ввезенных в РФ до указанной даты, будут применяться старые коэффициенты при условии подачи документов до 1 ноября. Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов сообщил, что из-за повышения утильсбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели, передает «Национальная служба новостей».
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С 1 октября таможенные органы будут обязаны проверять уплату утилизационного сбора на ввезенные в Россию транспортные средства не более пяти дней. С соответствующей просьбой Генпрокуратура обратилась к Правительству. «По инициативе Генпрокуратуры Правительство установило для таможенных органов предельный пятидневный срок на проверку правильности исчисления суммы утилизационного сбора», — говорится на сайте ведомства. Там также отметили, что решение было принято исходя из жалоб граждан о длительном оформлении таможенных приходных ордеров. Это также, в свою очередь, способствовало развитию теневого рынка «ускоренных» оплат. Ранее Минпромторга РФ сообщил, что с 1 октября текущего года ставка утильсбора на автомобили и прицепы будет увеличена на 70-85%. Однако для транспортных средств, ввезенных в РФ до указанной даты, будут применяться старые коэффициенты при условии подачи документов до 1 ноября. Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов сообщил, что из-за повышения утильсбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели, передает «Национальная служба новостей».