ВСУ попытались вывести несколько групп из Угледара

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ВСУ впервые пытаются покинуть свои позиции в Угледаре, заявили силовики Фото:
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Украинские военные пытаются покинуть территорию Угледара, выводя бойцов по группам. Об этом сообщили в силовых структурах.

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«Из Угледара противник сейчас пытается выводить группы», — заявили силовики, информацию передает ТАСС. Отмечается, что это первая подобная попытка ВСУ покинуть линию фронта в городе. Также и на юго-востоке населенного пункта противником были брошены многие позиции.

ВС РФ смогли прорвать оборону украинской армии в районе Угледара, что привело к взятию в плен 20 солдат ВСУ, включая двух офицеров. Большинство сдавшихся в плен являются бойцами 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины. Среди пленных есть раненые, которые в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь.

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Украинские военные пытаются покинуть территорию Угледара, выводя бойцов по группам. Об этом сообщили в силовых структурах. «Из Угледара противник сейчас пытается выводить группы», — заявили силовики, информацию передает ТАСС. Отмечается, что это первая подобная попытка ВСУ покинуть линию фронта в городе. Также и на юго-востоке населенного пункта противником были брошены многие позиции. ВС РФ смогли прорвать оборону украинской армии в районе Угледара, что привело к взятию в плен 20 солдат ВСУ, включая двух офицеров. Большинство сдавшихся в плен являются бойцами 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины. Среди пленных есть раненые, которые в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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