На Нижневартовск (ХМАО) обрушился шторм. Несколько автомобилей едва не попали под деревья, которые сломал сильный ветер, сообщают местные telegram-каналы.
«Последствия непогоды в Нижневартовске. Упало дерево на перекрестке Омской и Нефтяников», — сообщает telegram-канал N1. Дерево едва не повредило автомобиль на перекрестке, водитель успел вовремя затормозить.
В соцсетях вартовчане делятся снимками поваленных деревьев, один из очевидцев сфотографировал перевернутую ветром горку. На видео, опубликованном в сообществе в соцсети «Вконтакте» «ЧП Нижневартовск», автор поста заснял строящийся многоэтажный дом, с которого порывы ветра сносят стройматериалы.
В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО URA.RU рассказали, что за прошедшие сутки городская служба дважды выезжала устранять последствия шторма. «Вчера [22 сентября] упало дерево, и сегодня [поступил сигнал]. Одно упало на проезжей части, второе во дворе упало на автомобиль», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Ранее пресс-служба МЧС предупредила о штормовом ветре, сильном дожде и понижении температуры в ХМАО. В ведомстве также напомнили о правилах безопасности: держаться подальше от деревьев и нависающих конструкций, по возможности ограничить поездки на транспорте и оставаться в помещении, а также следить за детьми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!