24 сентября 2024

Житель ХМАО убил приятеля, нанеся ему 64 ножевых ранения

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин пырнул приятеля ножом 64 раза
Югорчанин пырнул приятеля ножом 64 раза Фото:

Житель ХМАО отправится в колонию строго режима на 11 лет за убийство приятеля, которого он пырнул ножом 64 раза. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«Межлумов, находясь в тамбуре жилого дома, затеял ссору с ранее ему знакомым мужчиной, в ходе которой между ними возникла потасовка. Действуя умышленно, с целью убийства, имеющимся при нем кухонным ножом он нанес мужчине 64 удара по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов, которые явились причиной смерти последнего», — следует из сообщения.

Суд приговорил югорчанина к лишению свободы на 11 лет с отбыванием срока в колонии строго режима. Его также обязали выплатить компенсацию супруге убитого в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о жителе Нижневартовска, которого судят за убийство друга кассетным магнитофоном. По мнению следователей, мужчина, чтобы избавиться от тела, скинул его в реку Обь. Происшествие случилось еще в 2001 году, но дело раскрыли только сейчас и направили в суд.

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Житель ХМАО отправится в колонию строго режима на 11 лет за убийство приятеля, которого он пырнул ножом 64 раза. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры». «Межлумов, находясь в тамбуре жилого дома, затеял ссору с ранее ему знакомым мужчиной, в ходе которой между ними возникла потасовка. Действуя умышленно, с целью убийства, имеющимся при нем кухонным ножом он нанес мужчине 64 удара по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов, которые явились причиной смерти последнего», — следует из сообщения. Суд приговорил югорчанина к лишению свободы на 11 лет с отбыванием срока в колонии строго режима. Его также обязали выплатить компенсацию супруге убитого в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Нижневартовска, которого судят за убийство друга кассетным магнитофоном. По мнению следователей, мужчина, чтобы избавиться от тела, скинул его в реку Обь. Происшествие случилось еще в 2001 году, но дело раскрыли только сейчас и направили в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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