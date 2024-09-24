Житель ХМАО убил приятеля, нанеся ему 64 ножевых ранения

Житель ХМАО отправится в колонию строго режима на 11 лет за убийство приятеля, которого он пырнул ножом 64 раза. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«Межлумов, находясь в тамбуре жилого дома, затеял ссору с ранее ему знакомым мужчиной, в ходе которой между ними возникла потасовка. Действуя умышленно, с целью убийства, имеющимся при нем кухонным ножом он нанес мужчине 64 удара по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов, которые явились причиной смерти последнего», — следует из сообщения.
Суд приговорил югорчанина к лишению свободы на 11 лет с отбыванием срока в колонии строго режима. Его также обязали выплатить компенсацию супруге убитого в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о жителе Нижневартовска, которого судят за убийство друга кассетным магнитофоном. По мнению следователей, мужчина, чтобы избавиться от тела, скинул его в реку Обь. Происшествие случилось еще в 2001 году, но дело раскрыли только сейчас и направили в суд.
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