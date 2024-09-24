Дума Сургута одобрила изменения в структуре мэрии

Дума Сургута (ХМАО) одобрила изменения в структуре городской администрации, разработанные новым мэром Максимом Слеповым. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.
«Депутаты поддержали мое решение об измени структуры администрации. Выстраиваю ее под новые задачи, которые ставит перед городом губернатор Югры Руслан Кухарук, под новые вызовы времени», — написал Слепов.
Теперь в мэрии Сургута будут пять департаментов: городского хозяйства, финансов, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, образования. В структуре появятся комитет внутренней политики и комитет культуры, а также еще 15 управлений. А депкультуры и молодежной политики и депкоммуникаций — будут расформированы.
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