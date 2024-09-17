Мэр Сургута Слепов переформатирует структуру администрации

Мэр Сургута Максим Слепов переформатирует структуру администрации. Ее новая редакция уже разослана депутатам для обсуждения и опубликована на сайте городской думы.
«Два департамента — депкультуры и молодежной политики и депкоммуникаций — будут расформированы. В администрации после многолетнего перерыва появятся комитеты (пока два по внутренней политике и по культуре)», — указано в проекте решения думы.
В мэрии будут пять департаментов: городского хозяйства, финансов, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, образования. В структуре появятся комитет внутренней политики и комитет культуры, а также 15 управлений: правовое; кадров и муниципальной службы; записи актов гражданского состояния; контрольно-ревизионное; по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; бюджетного учета и отчетности; контрольное; по труду; инвестиций, развития предпринимательства и туризма; муниципальных закупок; документационного и организационного обеспечения; по вопросам общественной безопасности; физической культуры и спорта; потребительского рынка и защиты прав потребителей; информационной политики. Останутся четыре отдела: специальный; социально-экономического прогнозирования; по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав; протокола; по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения.
Изменения в структуре администрации депутаты обсудят на заседаниях профильных комитетов. «Раньше подразделения, которые отвечали за внутреннюю политику, находились в разных структурах мэрии. Теперь они будут объединены в один комитет. Слепов считает, что работа с молодежью также должна являться частью внутрипола. Поэтому в нынешнем виде департамент культуры и молодежной политики не имел смысла. А депкоммуникаций передаст в новый комитет управление общественных связей, отдел по обращению граждан и службу по взаимодействию с думой. К тому же, после чисток команды предшественника такая структура оптимальна для новой команды Слепова», — поделился мнением инсайдер.
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