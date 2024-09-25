Игроком челябинского «Трактора» выбили защитное стекло ледовой площадки

Во время игры между челябинским хоккейным клубом «Трактор» и уфимским «Салаватом Юлаевым» 25 сентября челябинского игрока толкнули на борт, после чего он верхней частью тела выбил защитное стекло. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Нападающего Бадди Робинсона толкнул на борт защитник Уфы Сергей Варлов. После силового приема челябинец выбил стекло, защищающее зрителей от вылетающей с поля шайбы», — сообщает корреспондент агентства.
В результате игра была остановлена на несколько минут. Инцидент произошел в середине первого периода. Робинсон сумел продолжить игру.
После первого периода «Трактор» вел в счете 1:0. Обе команда имеют по 10 очков, при этом «Трактор» находится на четвертом месте в таблице КХЛ, а «Салават» — на пятом.
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