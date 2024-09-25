В ХМАО разгорелся скандал из-за трупа собаки, сгоревшей в приюте для животных

В Пыть-Яхе (ХМАО) в приюте для бездомных животных «Шанс» зоозащитники обнаружили труп собаки, сожженной на костре. В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.
«Поступил сигнал, что в приюте для бездомных животных „Шанс“ сжигают собак. По приезду было зафиксировано, что в костре горит тело одной собаки. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка», — сообщили агентству в ведомстве.
Вице-мэр Пыть-Яха Олег Иревлин также приехал в приют для животных. Он сообщил, что попасть на пепелище с останками не смог, так как на месте работают следователи, опрашивают свидетелей. Все собаки в приюте живые, находятся в вольерах. Политик добавил, что руководитель приюта Александр Горынцев объяснил ему ситуацию. «Горынцев утверждает, что у него все в порядке, и он даст пояснения. Собака одна, умерла вчера, документы есть, он сказал, они в порядке. По какой причине утилизировал животное таким способом, будут разбираться правоохранительные органы», — заявил Иревлин.
Сам Горынцев в интервью «Пыть-Яхинформ» назвал все произошедшее провокацией зоозащитников. Он утверждает, что все животные содержатся должным образом.
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