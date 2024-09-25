25 сентября 2024

Экс-мэр Челябинска Котова впервые пришла на заксобрание региона в новом статусе

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Гордума новый состав, выборы Буякова. Челябинск , котова наталья
Наталья Котова перешла на работу в Москву Фото:

Экс-мэр Челябинска Наталья Котова 26 сентября впервые пришла на заседание заксобрания региона в статусе сенатора. Об этом после открытия заседания объявил спикер заксобрания Олег Гербер.

«В нашей работе в новом статусе принимает участие член Совета Федерации Наталья Котова. Поздравим Наталью Петровну с избранием», — объявил Гербер.

Депутаты гордумы Челябинска приняли отставку Котовой 24 сентября. Она перешла на работу в Совет Федерации.

Также на заседание заксобрания пришел новый замгубернатора по внутренней политике Роман Воллерт. Он был назначен на должность 23 сентября.

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Экс-мэр Челябинска Наталья Котова 26 сентября впервые пришла на заседание заксобрания региона в статусе сенатора. Об этом после открытия заседания объявил спикер заксобрания Олег Гербер. «В нашей работе в новом статусе принимает участие член Совета Федерации Наталья Котова. Поздравим Наталью Петровну с избранием», — объявил Гербер. Депутаты гордумы Челябинска приняли отставку Котовой 24 сентября. Она перешла на работу в Совет Федерации. Также на заседание заксобрания пришел новый замгубернатора по внутренней политике Роман Воллерт. Он был назначен на должность 23 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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