Экс-мэр Челябинска Котова впервые пришла на заксобрание региона в новом статусе

Экс-мэр Челябинска Наталья Котова 26 сентября впервые пришла на заседание заксобрания региона в статусе сенатора. Об этом после открытия заседания объявил спикер заксобрания Олег Гербер.
«В нашей работе в новом статусе принимает участие член Совета Федерации Наталья Котова. Поздравим Наталью Петровну с избранием», — объявил Гербер.
Депутаты гордумы Челябинска приняли отставку Котовой 24 сентября. Она перешла на работу в Совет Федерации.
Также на заседание заксобрания пришел новый замгубернатора по внутренней политике Роман Воллерт. Он был назначен на должность 23 сентября.
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