Израиль нанес самый мощный удар по Ливану за время конфликта: все подробности

ВВС Израиля 27 сентября нанесли мощные авиаудары по пригороду Бейрута, Ад-Дахие, используя, предположительно, противобункерные бомбы. Это стало одним из самых значительных ударов ЦАХАЛ по столице Ливана с начала текущей эскалации конфликта. Что известно об ударе по Ливану — в материале URA.RU.
Удар по Ливану
27 сентября в столице Ливана в результате ракетной атаки прогремело 10 взрывов. Удары наносились высокоточными ракетами по гражданской инфраструктуре. По словам Израиля, данной атакой ЦАХАЛ пыталась ликвидировать лидера ливанской шиитской организации «Хезболлы» Хасана Насраллу.
В результате одного из ударов был поражен бункер, где, предположительно, мог находиться Хасан Насралла, генеральный секретарь «Хезболлы». Точные сведения о его местоположении в момент атаки и возможной эвакуации отсутствуют.
Как сообщил telegram-канал Tasnim news, ЦАХАЛ уничтожила штаб-квартиру «Хезболлы», расположенную в центре Фарманди в Зир-Замине, пригороде Бейрута. Данный объект играл ключевую роль в операциях ливанской шиитской организации. «Хезболла» пообещала, что выступит с заявлением.
Последствия атаки
В результате атаки было разрушено несколько зданий в пригороде Бейрута. По данным местных источников, в частности от репортера Tasnim и телеканала Al-Arabiya, в результате авиаударов обрушилось минимум десять жилых домов. По данным ливанской газеты Al-Manar, на данный момент около 50 раненых доставлены в больницу.
Обострение ситуации
Боевые действия между Израилем и «Хезболлой» возобновились в последний месяц. Армия обороны Израиля усилила удары по территориям, где могут располагаться ячейки ливанской шиитской организации и военные склады, в том числе, по населенным пунктам, сообщил телеканал Fox News Digital.
Телеканал уверяет, что «Хезболла» использовала гражданскую инфраструктуру для ведения конфликта. Также утверждается, что ливанская шиитская организация создала сложную сеть укреплений и замаскированных позиций по всему южному Ливану и в пригородах Бейрута.
В Ливане, начиная с понедельника, 23 сентября, зафиксировано свыше 1800 жертв среди мирных жителей. Не менее 560 человек погибли, включая 50 детей и более 90 женщин, сообщило министерство здравоохранения Ливана.
В четверг представители США вновь обратились к Израилю с призывом согласиться на перемирие в Ливане. Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил международные призывы к прекращению огня и отдал приказ своим вооруженным силам продолжить боевые действия с полной отдачей.
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