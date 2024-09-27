Fox News: Израиль попытался ликвидировать лидера «Хезболлы»

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ЦАХАЛ атаковали командный центр «Хезболлы» Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла значительный удар по Бейруту 27 сентября, который стал самым масштабным с момента последней эскалации. Так, в столице Ливана в результате ракетной атаки прогремело 10 взрывов. В Израиле сообщили, что пытались ликвидировать лидера ливанской шиитской организации «Хезболлы».

«Израиль наносит удар по складам оружия „Хезболлы“ в Ливане», — передает телеканал Fox News. ЦАХАЛ также нанес удары высокоточными ракетами по гражданской инфраструктуре. В том числе, атаке подвергся центральный командный центр «Хезболлы» под землей в пригороде Бейрута.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил, что война с членами «Хезболлы» будет продолжаться до тех пор, пока его страна не выполнит все поставленные цели. Он также добавил, что военные действия будут продолжаться в том числе против палестинского движения ХАМАС до полной капитуляции анклава и освобождения всех заложников.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла значительный удар по Бейруту 27 сентября, который стал самым масштабным с момента последней эскалации. Так, в столице Ливана в результате ракетной атаки прогремело 10 взрывов. В Израиле сообщили, что пытались ликвидировать лидера ливанской шиитской организации «Хезболлы». «Израиль наносит удар по складам оружия „Хезболлы“ в Ливане», — передает телеканал Fox News. ЦАХАЛ также нанес удары высокоточными ракетами по гражданской инфраструктуре. В том числе, атаке подвергся центральный командный центр «Хезболлы» под землей в пригороде Бейрута. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил, что война с членами «Хезболлы» будет продолжаться до тех пор, пока его страна не выполнит все поставленные цели. Он также добавил, что военные действия будут продолжаться в том числе против палестинского движения ХАМАС до полной капитуляции анклава и освобождения всех заложников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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