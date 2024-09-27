Fox News: Израиль попытался ликвидировать лидера «Хезболлы»

27 сентября 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ атаковали командный центр «Хезболлы» Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла значительный удар по Бейруту 27 сентября, который стал самым масштабным с момента последней эскалации. Так, в столице Ливана в результате ракетной атаки прогремело 10 взрывов. В Израиле сообщили, что пытались ликвидировать лидера ливанской шиитской организации «Хезболлы». «Израиль наносит удар по складам оружия „Хезболлы“ в Ливане», — передает телеканал Fox News. ЦАХАЛ также нанес удары высокоточными ракетами по гражданской инфраструктуре. В том числе, атаке подвергся центральный командный центр «Хезболлы» под землей в пригороде Бейрута. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил, что война с членами «Хезболлы» будет продолжаться до тех пор, пока его страна не выполнит все поставленные цели. Он также добавил, что военные действия будут продолжаться в том числе против палестинского движения ХАМАС до полной капитуляции анклава и освобождения всех заложников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла значительный удар по Бейруту 27 сентября, который стал самым масштабным с момента последней эскалации. Так, в столице Ливана в результате ракетной атаки прогремело 10 взрывов. В Израиле сообщили, что пытались ликвидировать лидера ливанской шиитской организации «Хезболлы». «Израиль наносит удар по складам оружия „Хезболлы“ в Ливане», — передает телеканал Fox News. ЦАХАЛ также нанес удары высокоточными ракетами по гражданской инфраструктуре. В том числе, атаке подвергся центральный командный центр «Хезболлы» под землей в пригороде Бейрута. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил, что война с членами «Хезболлы» будет продолжаться до тех пор, пока его страна не выполнит все поставленные цели. Он также добавил, что военные действия будут продолжаться в том числе против палестинского движения ХАМАС до полной капитуляции анклава и освобождения всех заложников.