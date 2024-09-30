Челябинских бизнесменов предостерегут от рисков национализации

Александр Гончаров анонсировал конференцию о рисках национализации и других Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Бизнесменам Челябинской области раскроют риски, которые могут привести к возбуждению дел вплоть до национализации. Как рассказал бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, специалисты насчитали 30 поводов, которыми могут заинтересоваться надзорные органы.

«Мы работаем в такое время, когда руководители компаний в любой момент могут оказаться под ударом. Руководитель должен четко понимать, что в его работе есть риски. Могут привлечь к ответственности примерно по 30 позициям: от конфликта интересов до субсидиарной ответственности», — подчеркнул Гончаров.

На предстоящей конференции «Актуальные риски, ключевые факторы сохранения бизнеса», которая пройдет 16 октября, бизнесменам предложат обсудить механизмы предотвращения угроз для их дела. Конференция станет платформой для обмена опытом и знаниями среди представителей бизнес-сообщества и юридических экспертов. Мероприятие станет бесплатным для всех желающих, но количество мест ограничено. Поэтому с регистрацией просили поторопиться.

Сообщение о подготовке конференции прозвучал в ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей. С просьбами об организации мероприятия представители бизнеса обратились после прошедших в регионе процессов по национализации Челябинского электрометаллургического комбината и агрохолдинга «Ариант». Также поводом стал переход с госсобственность холдинга «Макфа».