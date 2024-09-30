Коммунальные платежи и кредиты стали самыми нелюбимыми тратами челябинцев

Жители Челябинской области больше всего не любят расплачиваться за коммуналку, по банковским кредитам и покупку лекарств. Как 30 сентября URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», треть челябинцев отдают на нежелательные траты до 10 тысяч рублей, остальные — больше.
«В топ-3 самых неприятных статей расходов для челябинцев вошли ЖКХ и коммунальные платежи (39%), ипотека и кредит (37%), медицинские услуги и лекарства (33%). Опрос показал, что меньше всего жители региона не любят тратиться на товары для дома, бытовую химию и косметику», — сообщили на «Авито».
Согласно результатам исследования, 57% опрошенных тратят на нежелательные расходы от пяти до 20 тысяч рублей в месяц. В среднем на данные статьи уходит около 23,1 тысячи рублей. При этом почти половина респондентов отметили, что их привычные траты сильно выросли по сравнению с 2023 годом.
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