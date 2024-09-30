Улицу в Перми назовут в честь погибшего участника СВО Александра Городилова

В Перми улицу собираются назвать в честь погибшего на спецоперации военнослужащего Александра Городилова. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.
«Новая улица, которая получит наименование „Александра Городилова“, расположена в Мотовилихинском районе Перми. Александр служил в составе спецподразделения отряда быстрого реагирования (СОБР) и в спецподразделении МВД РФ „Гром“. После выхода на пенсию он посвятил себя помощи людям и обществу, занимаясь благотворительной и общественной деятельностью», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
На СВО Городилов ушел добровольцем. В зоне конфликта он был инструктором по подготовке, в дальнейшем — назначен командиром штурмового подразделения. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. О его гибели стало известно в марте прошлого года.
По словам мэра Перми, еще одним одобренным предложением на прошедшем заседании общественного совета по топонимике стало размещение мемориальной доски имени Галины Иконниковой на фасаде лицея №4 по улице Танкистов, 56. Она была основателем и первым директором учебного заведения, являлась Народным и заслуженным учителем РФ, отличником просвещения.
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