30 сентября 2024

Песня пермского робота Арди открыла в Москве чемпионат «Битва роботов». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Арди исполнил песню на ЦСКА Арене
Арди исполнил песню на ЦСКА Арене Фото:

Шоу-открытие Международного чемпионата по битве роботов стартовало песней пермского робота Арди. Трек в его исполнении прозвучал на ЦСКА Арене в Москве, где собрались тысячи зрителей.

«Солист ARDJ robot продолжает покорять большую сцену — в субботу он выступил в московской ЦСКА Арене! Арди исполнил адаптированную под международный чемпионат по битве роботов версию трека „Чувства“. Услышали исполнение около 9 000 посетителей шоу, а также несколько миллионов зрителей прямой трансляции», — говорится в telegram-канале Арди.

Первый отборочный этап чемпионата прошел в Москве. На ринге сошлись 48 уникальных роботов из России, Индии, Бразилии, Ирана, Беларуси и Китая. Лучшие команды прошли в финальный этап, где сразятся за звание чемпиона «Битвы роботов» сезона 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что Арди, который научился сам писать музыку, записал собственный клип. Он выступал дуэтом с Надеждой Бабкиной. Создатели робота зарегистрировали его в качестве товарного знака. 

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Шоу-открытие Международного чемпионата по битве роботов стартовало песней пермского робота Арди. Трек в его исполнении прозвучал на ЦСКА Арене в Москве, где собрались тысячи зрителей. «Солист ARDJ robot продолжает покорять большую сцену — в субботу он выступил в московской ЦСКА Арене! Арди исполнил адаптированную под международный чемпионат по битве роботов версию трека „Чувства“. Услышали исполнение около 9 000 посетителей шоу, а также несколько миллионов зрителей прямой трансляции», — говорится в telegram-канале Арди. Первый отборочный этап чемпионата прошел в Москве. На ринге сошлись 48 уникальных роботов из России, Индии, Бразилии, Ирана, Беларуси и Китая. Лучшие команды прошли в финальный этап, где сразятся за звание чемпиона «Битвы роботов» сезона 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что Арди, который научился сам писать музыку, записал собственный клип. Он выступал дуэтом с Надеждой Бабкиной. Создатели робота зарегистрировали его в качестве товарного знака. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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