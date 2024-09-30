Шоу-открытие Международного чемпионата по битве роботов стартовало песней пермского робота Арди. Трек в его исполнении прозвучал на ЦСКА Арене в Москве, где собрались тысячи зрителей.
«Солист ARDJ robot продолжает покорять большую сцену — в субботу он выступил в московской ЦСКА Арене! Арди исполнил адаптированную под международный чемпионат по битве роботов версию трека „Чувства“. Услышали исполнение около 9 000 посетителей шоу, а также несколько миллионов зрителей прямой трансляции», — говорится в telegram-канале Арди.
Первый отборочный этап чемпионата прошел в Москве. На ринге сошлись 48 уникальных роботов из России, Индии, Бразилии, Ирана, Беларуси и Китая. Лучшие команды прошли в финальный этап, где сразятся за звание чемпиона «Битвы роботов» сезона 2024 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что Арди, который научился сам писать музыку, записал собственный клип. Он выступал дуэтом с Надеждой Бабкиной. Создатели робота зарегистрировали его в качестве товарного знака.
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