Названы пять продуктов, которые укрепляют сердце и продлевают жизнь

Диетолог Джагер: орехи и оливковое масло продлевают жизнь
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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, орехи, сухофрукты
Орехи помогают поддерживать уровень натрия в организме, считает диетолог Мелисса Джагер Фото:

Эксперты в области здравоохранения выделили пять продуктов, которые способствуют укреплению сердца и могут продлить жизнь человека. Среди них орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло. Об этом рассказала диетолог Мелисса Джагер.

«Употребление соответствующих порций несоленых или сырых орехов может помочь нам оставаться в пределах рекомендуемой суточной нормы натрия для здоровья сердца», — рассказала в интервью изданию The Mirror. Помимо орехов, Джагер рекомендует включать в рацион семена чиа, богатые клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, а также овсяные хлопья, которые полезны для сердечного здоровья и контроля веса. Сушеные бобовые и оливковое масло первого отжима также вносят свой вклад в укрепление сердца.

Ранее URA.RU писало о том, как снизить уровень плохого холестерина. В этом поможет употребление чеснока.

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Эксперты в области здравоохранения выделили пять продуктов, которые способствуют укреплению сердца и могут продлить жизнь человека. Среди них орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло. Об этом рассказала диетолог Мелисса Джагер. «Употребление соответствующих порций несоленых или сырых орехов может помочь нам оставаться в пределах рекомендуемой суточной нормы натрия для здоровья сердца», — рассказала в интервью изданию The Mirror. Помимо орехов, Джагер рекомендует включать в рацион семена чиа, богатые клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, а также овсяные хлопья, которые полезны для сердечного здоровья и контроля веса. Сушеные бобовые и оливковое масло первого отжима также вносят свой вклад в укрепление сердца. Ранее URA.RU писало о том, как снизить уровень плохого холестерина. В этом поможет употребление чеснока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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