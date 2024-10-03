Названы пять продуктов, которые укрепляют сердце и продлевают жизнь

Эксперты в области здравоохранения выделили пять продуктов, которые способствуют укреплению сердца и могут продлить жизнь человека. Среди них орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло. Об этом рассказала диетолог Мелисса Джагер.
«Употребление соответствующих порций несоленых или сырых орехов может помочь нам оставаться в пределах рекомендуемой суточной нормы натрия для здоровья сердца», — рассказала в интервью изданию The Mirror. Помимо орехов, Джагер рекомендует включать в рацион семена чиа, богатые клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, а также овсяные хлопья, которые полезны для сердечного здоровья и контроля веса. Сушеные бобовые и оливковое масло первого отжима также вносят свой вклад в укрепление сердца.
Ранее URA.RU писало о том, как снизить уровень плохого холестерина. В этом поможет употребление чеснока.
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Эксперты в области здравоохранения выделили пять продуктов, которые способствуют укреплению сердца и могут продлить жизнь человека. Среди них орехи, семена чиа, овсяные хлопья, сушеные бобовые и оливковое масло. Об этом рассказала диетолог Мелисса Джагер. «Употребление соответствующих порций несоленых или сырых орехов может помочь нам оставаться в пределах рекомендуемой суточной нормы натрия для здоровья сердца», — рассказала в интервью изданию The Mirror. Помимо орехов, Джагер рекомендует включать в рацион семена чиа, богатые клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, а также овсяные хлопья, которые полезны для сердечного здоровья и контроля веса. Сушеные бобовые и оливковое масло первого отжима также вносят свой вклад в укрепление сердца. Ранее URA.RU писало о том, как снизить уровень плохого холестерина. В этом поможет употребление чеснока.