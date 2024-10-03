«Каждое утро очередь»: екатеринбуржцы возмутились давкой в метро. Фото

Екатеринбуржцы пожаловались на очереди в метро из-за сломанного терминала

04 октября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Очереди скапливаются на станции Проспект Космонавтов Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы пожаловались, каждое утро вынуждены стоять в огромной очереди к терминалу, который выдает жетоны на станции метро Проспект Космонавтов. Проблему начали обсуждать в местных telegram-каналах. «Ну сколько можно уже издеваться? Метро Проспектов Космонавтов каждое утро встает в очередь в этот беспонтовый терминал», — написал подписчик в telegram-канал «Злой Екатеринбург». По его словам, автомат может не принимать деньги или выкидывает их обратно, будь то мелочь или бумажные купюры. Жители заявили, что терминал не работает уже около года. При этом касса в метро открывается только с восьми утра. В комментариях к записи подписчики разделились на два лагеря: одни утверждают, что жетоны нужно покупать заранее, другие подметили, что с очередями почти не сталкиваются, поэтому не разделяют жалоб. telegram-канал «Злой Екатеринбург» telegram-канал «Злой Екатеринбург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы пожаловались, каждое утро вынуждены стоять в огромной очереди к терминалу, который выдает жетоны на станции метро Проспект Космонавтов. Проблему начали обсуждать в местных telegram-каналах. «Ну сколько можно уже издеваться? Метро Проспектов Космонавтов каждое утро встает в очередь в этот беспонтовый терминал», — написал подписчик в telegram-канал «Злой Екатеринбург». По его словам, автомат может не принимать деньги или выкидывает их обратно, будь то мелочь или бумажные купюры. Жители заявили, что терминал не работает уже около года. При этом касса в метро открывается только с восьми утра. В комментариях к записи подписчики разделились на два лагеря: одни утверждают, что жетоны нужно покупать заранее, другие подметили, что с очередями почти не сталкиваются, поэтому не разделяют жалоб.