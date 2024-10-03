Пермское УФАС оштрафовало «Россети Урал» на 600 тысяч рублей

Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Россети Урал» на 600 тысяч рублей за искусственное увеличение срока подключения потребителя к энергосетям. Компания установила необоснованный однолетний срок для подключения объектов, в то время как фактические работы не требовали включения в инвестиционную программу и должны были быть выполнены в течение четырех месяцев. Об этом сообщается в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«ПАО „Россети Урал“ направило заявителю на подписание договоры, условия которых предусматривали подключение объектов к электросетям в течение 1 года, хотя по факту такие работы не относятся к новому строительству или реконструкции и должны выполняться в срок до 4 месяцев», — пояснило УФАС. В дополнение к штрафу, ПАО «Россети Урал» также получило представление об устранении нарушений.
Это требование вызвано необходимостью исправить действия компании в части определения сроков технологического присоединения к электросетям, чтобы избежать подобных нарушений в будущем. В компании URA.RU сообщили, что не согласны с решением УФАС и опротестовали его в судебном порядке.
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