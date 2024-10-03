03 октября 2024

Миллионер из ХМАО закупил китайское оборудование для увеличения добычи нефти

Компания «СНПХ» Ильфата Галимьянова закупила технику для нефтедобычи в Китае
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания миллионера из ХМАО закупила китайское оборудование для добычи нефти
Компания миллионера из ХМАО закупила китайское оборудование для добычи нефти Фото:

Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО), которую возглавляет миллионер Ильфат Галимьянов, приобрела китайское оборудование для запуска нового направления — выполнения операций гидроразрыва пласта (ГРП). ГРП применяют для увеличения добычи нефти и газа на нефтяных месторождениях.

«На производственную базу уже доставлено оборудование от компании Jereh, и в данный момент идет его распаковка и технический осмотр совместно со специалистами китайского партнера. Поставка оборудования проходит в рамках укомплектования нового направления по гидроразрыву пласта», — сообщили агентству в компании. В числе нового оборудования — подъемный и цементировочный агрегаты для ремонта скважин, колтюбинговая установка.

Галимьянов выступает учредителем семи компаний в Нижневартовске и в Москве, общий доход которых за прошлый год превысил 270 млн руб. Выручка АО «Самотлорнефтепромхим» за 2023 год составила 50,4 миллиарда рублей. По данным электронной системы данных о юридических лицах, компания занимает второе место среди нефтесервисных предприятий Югры после ООО «Аргос» (Когалым), которым владеют миллиардеры Ринат и Равиль Салиховы.

Ранее URA.RU писало, что Галимьянов открывает новый трубный цех компании «Самотлорнефтепромхим»» (СНПХ). Новое производство находится в Нефтеюганске.

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Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО), которую возглавляет миллионер Ильфат Галимьянов, приобрела китайское оборудование для запуска нового направления — выполнения операций гидроразрыва пласта (ГРП). ГРП применяют для увеличения добычи нефти и газа на нефтяных месторождениях. «На производственную базу уже доставлено оборудование от компании Jereh, и в данный момент идет его распаковка и технический осмотр совместно со специалистами китайского партнера. Поставка оборудования проходит в рамках укомплектования нового направления по гидроразрыву пласта», — сообщили агентству в компании. В числе нового оборудования — подъемный и цементировочный агрегаты для ремонта скважин, колтюбинговая установка. Галимьянов выступает учредителем семи компаний в Нижневартовске и в Москве, общий доход которых за прошлый год превысил 270 млн руб. Выручка АО «Самотлорнефтепромхим» за 2023 год составила 50,4 миллиарда рублей. По данным электронной системы данных о юридических лицах, компания занимает второе место среди нефтесервисных предприятий Югры после ООО «Аргос» (Когалым), которым владеют миллиардеры Ринат и Равиль Салиховы. Ранее URA.RU писало, что Галимьянов открывает новый трубный цех компании «Самотлорнефтепромхим»» (СНПХ). Новое производство находится в Нефтеюганске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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