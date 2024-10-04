В одном из офисов Перми загорелся потолок

Пожар произошел из-за нарушения правил электробезопасности (архивное фото)
В Перми в офисе по улице Леонова загорелся потолок. Пожарные вывели одного человека на свежий воздух, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
«В Перми в офисном помещении на улице Леонова загорелся потолок. Причиной возгорания стало нарушение правил электробезопасности», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пожарные при помощи спасательных устройств по лестнице на свежий воздух вывели одного человека. Возгорание на 15 квадратных метрах потушили 23 человека личного состава и пять единиц техники.
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