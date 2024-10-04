04 октября 2024

В одном из офисов Перми загорелся потолок

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, пожар, многоквартирный дом
Пожар произошел из-за нарушения правил электробезопасности (архивное фото) Фото:

В Перми в офисе по улице Леонова загорелся потолок. Пожарные вывели одного человека на свежий воздух, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«В Перми в офисном помещении на улице Леонова загорелся потолок. Причиной возгорания стало нарушение правил электробезопасности», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожарные при помощи спасательных устройств по лестнице на свежий воздух вывели одного человека. Возгорание на 15 квадратных метрах потушили 23 человека личного состава и пять единиц техники.

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В Перми в офисе по улице Леонова загорелся потолок. Пожарные вывели одного человека на свежий воздух, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «В Перми в офисном помещении на улице Леонова загорелся потолок. Причиной возгорания стало нарушение правил электробезопасности», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожарные при помощи спасательных устройств по лестнице на свежий воздух вывели одного человека. Возгорание на 15 квадратных метрах потушили 23 человека личного состава и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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