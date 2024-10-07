07 октября 2024

Депутат Перезолов назвал способ решения кадровой проблемы на челябинских заводах

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Совещание по ТЛК Южноуральский. Челябинск., перезолов владимир
Владимир Перезолов считает, что роботы помогут решить кадровую проблему Фото:

Первый зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию челябинского заксобрания Владимир Перезолов озвучил, каким образом предприятия смогут поднять производительность труда и решить проблему дефицита кадров. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«По поручению губернатора Алексей Текслера в Челябинской области реализуются меры по повышению производительности труда. Создается центр промышленной роботизации. В центре будут заниматься интеграцией роботизированных систем в производство и подготовкой специалистов, а также созданием инновационной инфраструктуры для запуска проектов в области робототехники. За счет автоматизации производства предприятия смогут увеличить производительность труда, направить средства на повышение квалификации сотрудников и увеличение зарплаты, решить проблему дефицита кадров», — сообщил Перезолов.

По словам Перезолова, государство предоставляет предприятиям меры поддержки. В частности, на реализацию инвестпроектов по модернизации производства привлечено порядка 50 миллионов рублей федеральных средств. А общая сумма поддержки предприятий из областного и федерального бюджетов в 2024 году запланирована в размере около 400 миллионов рублей. Предусмотрены субсидии на покупку нового оборудования в сумме более 87 миллионов рублей, из них 17,3 миллиона — средства федерального бюджета.

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Первый зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию челябинского заксобрания Владимир Перезолов озвучил, каким образом предприятия смогут поднять производительность труда и решить проблему дефицита кадров. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе заксобрания. «По поручению губернатора Алексей Текслера в Челябинской области реализуются меры по повышению производительности труда. Создается центр промышленной роботизации. В центре будут заниматься интеграцией роботизированных систем в производство и подготовкой специалистов, а также созданием инновационной инфраструктуры для запуска проектов в области робототехники. За счет автоматизации производства предприятия смогут увеличить производительность труда, направить средства на повышение квалификации сотрудников и увеличение зарплаты, решить проблему дефицита кадров», — сообщил Перезолов. По словам Перезолова, государство предоставляет предприятиям меры поддержки. В частности, на реализацию инвестпроектов по модернизации производства привлечено порядка 50 миллионов рублей федеральных средств. А общая сумма поддержки предприятий из областного и федерального бюджетов в 2024 году запланирована в размере около 400 миллионов рублей. Предусмотрены субсидии на покупку нового оборудования в сумме более 87 миллионов рублей, из них 17,3 миллиона — средства федерального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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