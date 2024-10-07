Депутат Перезолов назвал способ решения кадровой проблемы на челябинских заводах

Первый зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию челябинского заксобрания Владимир Перезолов озвучил, каким образом предприятия смогут поднять производительность труда и решить проблему дефицита кадров. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе заксобрания.
«По поручению губернатора Алексей Текслера в Челябинской области реализуются меры по повышению производительности труда. Создается центр промышленной роботизации. В центре будут заниматься интеграцией роботизированных систем в производство и подготовкой специалистов, а также созданием инновационной инфраструктуры для запуска проектов в области робототехники. За счет автоматизации производства предприятия смогут увеличить производительность труда, направить средства на повышение квалификации сотрудников и увеличение зарплаты, решить проблему дефицита кадров», — сообщил Перезолов.
По словам Перезолова, государство предоставляет предприятиям меры поддержки. В частности, на реализацию инвестпроектов по модернизации производства привлечено порядка 50 миллионов рублей федеральных средств. А общая сумма поддержки предприятий из областного и федерального бюджетов в 2024 году запланирована в размере около 400 миллионов рублей. Предусмотрены субсидии на покупку нового оборудования в сумме более 87 миллионов рублей, из них 17,3 миллиона — средства федерального бюджета.
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