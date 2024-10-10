Продажи аналогов ушедшего из РФ «Оземпика» превзошли оригинал

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Аналоги "Оземпика" продаются лучше, чем оригинал
Аналоги "Оземпика" продаются лучше, чем оригинал Фото:

Продажи лекарств на основе семаглутида, более известного под торговым названием «Оземпик», значительно выросли за последний год в России. Особенностью текущей ситуации стало увеличение спроса на аналоги этого препарата, который используется не только для лечения диабета, но и в целях похудения.

«По итогам восьми месяцев этого года в России было продано 829,9 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид на 4,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились в разы — с 206,8 тысяч упаковок на 2,1 миллиарда рублей», — пишет РБК со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group.

До 2023 года «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk был единственным препаратом с семаглутидом на российском рынке. Однако после прекращения поставок оригинального лекарства в Россию местные фармпроизводители начали выпуск аналогов.

В октябре 2023 года компания «Герофарм» зарегистрировала дженерик семаглутида под торговым названием «Семавик», а вслед за ней «Промомед» выпустил лекарство «Квинсента». Эти два препарата заняли лидирующие позиции по продажам семаглутида в 2024 году.

Отечественные аналоги препарата «Оземпик» стоят дешевле оригинала, что привлекает внимание потребителей, по словам Яна Власова из ВСП. Семаглутид, используемый в лечении диабета, показал эффективность и в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Максимальная стоимость «Семавика» в России составляет 4,4 тысячи рублей, в то время как «Оземпик» может достигать 16,5 тысячи рублей за упаковку в московских аптеках.

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Продажи лекарств на основе семаглутида, более известного под торговым названием «Оземпик», значительно выросли за последний год в России. Особенностью текущей ситуации стало увеличение спроса на аналоги этого препарата, который используется не только для лечения диабета, но и в целях похудения. «По итогам восьми месяцев этого года в России было продано 829,9 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид на 4,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились в разы — с 206,8 тысяч упаковок на 2,1 миллиарда рублей», — пишет РБК со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group. До 2023 года «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk был единственным препаратом с семаглутидом на российском рынке. Однако после прекращения поставок оригинального лекарства в Россию местные фармпроизводители начали выпуск аналогов. В октябре 2023 года компания «Герофарм» зарегистрировала дженерик семаглутида под торговым названием «Семавик», а вслед за ней «Промомед» выпустил лекарство «Квинсента». Эти два препарата заняли лидирующие позиции по продажам семаглутида в 2024 году. Отечественные аналоги препарата «Оземпик» стоят дешевле оригинала, что привлекает внимание потребителей, по словам Яна Власова из ВСП. Семаглутид, используемый в лечении диабета, показал эффективность и в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Максимальная стоимость «Семавика» в России составляет 4,4 тысячи рублей, в то время как «Оземпик» может достигать 16,5 тысячи рублей за упаковку в московских аптеках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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