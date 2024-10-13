13 октября 2024

В центре Екатеринбурга продают квартиру с мебелью от Versace за 63 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Расширенное заседание президиума областного Союза промышленников и предпринимателей в офисе компании "Сималенд". Екатеринбург, часы, роскошь, рамка для фото, сималенд
В интерьере квартиры использовали сусальное золото и серебро (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру с роскошной мебелью от Versace и люстрой в гостиной c кристаллами Swarovski за 63 миллиона рублей. Апартаменты находятся на третьем этаже дома по улице Белинского, 32. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Предлагается вашему вниманию уникальная, современная, стильная, уютная и многофункциональная трехкомнатная квартира в самом центре Екатеринбурга. Уникальность квартиры — это абсолютно все, подобрано с изысканным вкусом: кухня порадует ваш глаз гарнитуром в стиле барокко от итальянской компании Molletta, искусственно состаренным с применением сусального золота и серебра. Мебель представлена такими знаменитыми брендами, как Grilli, Natuzzi, Versace. Свет в квартире от компании Renta, люстра в гостиной с кристаллами Swarovski», — написано в объявлении.

По словам продавца, большая часть мебели была сделана на заказ, а в комнатах паркет из тика, который используется для кораблей. Также в квартире мраморные подоконники и плитка от Versace и Fendi. Трехкомнатная квартира имеет балкон, теплую лоджию, два туалета, полы с подогревом и личный подземный четырехместный паркинг. Один квадратный метр обойдется в 450 тысяч рублей. Площадь квартиры 140 кв. м.

Квартиру продают за 63 млн рублей
Квартиру продают за 63 млн рублей
Фото:
Спальня выполнена в красных тонах
Спальня выполнена в красных тонах
Фото:
В каждой комнате роскошный интерьер
В каждой комнате роскошный интерьер
Фото:
Полы сделаны из премиальной итальянской плитки
Полы сделаны из премиальной итальянской плитки
Фото:
В квартире есть теплая лоджия
В квартире есть теплая лоджия
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Площадь апартаментов 140 кв. м.
Площадь апартаментов 140 кв. м.
Фото:

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В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру с роскошной мебелью от Versace и люстрой в гостиной c кристаллами Swarovski за 63 миллиона рублей. Апартаменты находятся на третьем этаже дома по улице Белинского, 32. Объявление появилось на сайте «Авито». «Предлагается вашему вниманию уникальная, современная, стильная, уютная и многофункциональная трехкомнатная квартира в самом центре Екатеринбурга. Уникальность квартиры — это абсолютно все, подобрано с изысканным вкусом: кухня порадует ваш глаз гарнитуром в стиле барокко от итальянской компании Molletta, искусственно состаренным с применением сусального золота и серебра. Мебель представлена такими знаменитыми брендами, как Grilli, Natuzzi, Versace. Свет в квартире от компании Renta, люстра в гостиной с кристаллами Swarovski», — написано в объявлении. По словам продавца, большая часть мебели была сделана на заказ, а в комнатах паркет из тика, который используется для кораблей. Также в квартире мраморные подоконники и плитка от Versace и Fendi. Трехкомнатная квартира имеет балкон, теплую лоджию, два туалета, полы с подогревом и личный подземный четырехместный паркинг. Один квадратный метр обойдется в 450 тысяч рублей. Площадь квартиры 140 кв. м.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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