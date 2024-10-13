В центре Екатеринбурга продают квартиру с мебелью от Versace за 63 млн рублей. Фото

14 октября 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

В интерьере квартиры использовали сусальное золото и серебро (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру с роскошной мебелью от Versace и люстрой в гостиной c кристаллами Swarovski за 63 миллиона рублей. Апартаменты находятся на третьем этаже дома по улице Белинского, 32. Объявление появилось на сайте «Авито». «Предлагается вашему вниманию уникальная, современная, стильная, уютная и многофункциональная трехкомнатная квартира в самом центре Екатеринбурга. Уникальность квартиры — это абсолютно все, подобрано с изысканным вкусом: кухня порадует ваш глаз гарнитуром в стиле барокко от итальянской компании Molletta, искусственно состаренным с применением сусального золота и серебра. Мебель представлена такими знаменитыми брендами, как Grilli, Natuzzi, Versace. Свет в квартире от компании Renta, люстра в гостиной с кристаллами Swarovski», — написано в объявлении. По словам продавца, большая часть мебели была сделана на заказ, а в комнатах паркет из тика, который используется для кораблей. Также в квартире мраморные подоконники и плитка от Versace и Fendi. Трехкомнатная квартира имеет балкон, теплую лоджию, два туалета, полы с подогревом и личный подземный четырехместный паркинг. Один квадратный метр обойдется в 450 тысяч рублей. Площадь квартиры 140 кв. м. Квартиру продают за 63 млн рублей сайт «Авито» Фото: Спальня выполнена в красных тонах сайт «Авито» Фото: В каждой комнате роскошный интерьер сайт «Авито» Фото: Полы сделаны из премиальной итальянской плитки сайт «Авито» Фото: В квартире есть теплая лоджия сайт «Авито» Фото: Площадь апартаментов 140 кв. м. сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру с роскошной мебелью от Versace и люстрой в гостиной c кристаллами Swarovski за 63 миллиона рублей. Апартаменты находятся на третьем этаже дома по улице Белинского, 32. Объявление появилось на сайте «Авито». «Предлагается вашему вниманию уникальная, современная, стильная, уютная и многофункциональная трехкомнатная квартира в самом центре Екатеринбурга. Уникальность квартиры — это абсолютно все, подобрано с изысканным вкусом: кухня порадует ваш глаз гарнитуром в стиле барокко от итальянской компании Molletta, искусственно состаренным с применением сусального золота и серебра. Мебель представлена такими знаменитыми брендами, как Grilli, Natuzzi, Versace. Свет в квартире от компании Renta, люстра в гостиной с кристаллами Swarovski», — написано в объявлении. По словам продавца, большая часть мебели была сделана на заказ, а в комнатах паркет из тика, который используется для кораблей. Также в квартире мраморные подоконники и плитка от Versace и Fendi. Трехкомнатная квартира имеет балкон, теплую лоджию, два туалета, полы с подогревом и личный подземный четырехместный паркинг. Один квадратный метр обойдется в 450 тысяч рублей. Площадь квартиры 140 кв. м.