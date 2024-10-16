ВС РФ готовят «котел» для 2000 солдат ВСУ в Курской области: главное об СВО 16 октября

Российские военные освободили деревню Викторовка в Курской области, сейчас они готовят «котел» для 2000 солдат ВСУ. Кроме того, ВС РФ удалось освободить сразу два населенных пункта на Донбассе: Невское и Красный яр. За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили три снаряда HIMARS и 56 беспилотников ВСУ. Главное об СВО за 16 октября — в материале URA.RU.
ВС РФ готовят «котел» для ВСУ в Курской области
Согласно telegram-каналу Mash, после освобождения Викторовки на курском направлении, ВС РФ начали готовить «котел» для полного окружения 2000 солдат ВСУ в районе Погребков и Любимовки. Помимо этого ВС РФ удалось подойти к Махновке, которая находится на юго-востоке Суджи.
За прошедшие сутки группировка ВСУ пыталась вывести свои силы из Малой Локни и Лебедевки. За сутки было зафиксировано девять атак. В ходе столкновений ВСУ потеряли 20 человек, двое сдались в плен. ВС РФ удалось продвинуться на семь километров, что соответствует среднему темпу продвижения с начала второго этапа контрнаступления.
Российские войска освободили сразу два населенных пункта на Донбассе
По данным Минобороны РФ, российским солдатам удалось установить полный контроль над населенными пунктами Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Отмечается, что для полного освобождения ЛНР ВС РФ осталось взять под контроль четыре населенных пункта: Новолюбовка, Грековка, Новоегоровка и Надия. Таким образом, регион станет первым среди территорий, полностью освобожденных от ВСУ.
ВС РФ в шаге от освобождения Купянска
Как сообщил ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий, ВС РФ осталось преодолеть шесть километров до полного освобождения Купянска на харьковском направлении. Купянск несет стратегическое значение для российской армии, являясь важным логистическим центром с крупным железнодорожным узлом и промышленными предприятиями. Сейчас ситуация в Купянске ухудшается, власти объявили срочную эвакуацию жителей.
Шольц вызвался переговорить с Путиным насчет Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своей готовности к проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине. При этом он также напомнил, что все решения по разрешению конфликта должны быть приняты с учетом позиций как Украины, так и западных стран.
Удары БПЛА по регионам России
За последние сутки российские средства противовоздушной обороны успешно сбили три реактивных снаряда HIMARS американского производства и 56 беспилотников, принадлежащих вооруженным силам Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Два БПЛА атаковали Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из жителей не пострадал. Еще один дрон ВСУ был уничтожен над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что пострадавших зафиксировано не было, на месте ударов работают спецслужбы. За все время СВО ВСУ потеряли 646 самолетов, 283 вертолета и 33 704 беспилотных летательных аппарата.
С начала СВО пострадали более 1,3 тысяч детей
С момента начала специальной военной операции более 1,3 тысячи детей пострадали в результате действий, предпринятых киевским режимом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения РФ Евгении Котовой. По ее словам, каждому из пострадавших детей была предоставлена необходимая медицинская помощь. Отмечается, что многие из детей получили ранения от мин и огнестрельного оружия. В настоящее время 83 ребенка проходят реабилитацию.
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по пехоте ВСУ
В приграничной зоне Курской области российские вертолетчики провели успешную операцию по уничтожению бронированной техники и скопления пехоты Вооруженных сил Украины, об этом сообщает Пятый канал. В ходе операции вертолет Ми-28НМ осуществил противоракетный маневр и безопасно вернулся на базу, успешно поразив все назначенные цели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.