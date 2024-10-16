Mash: ВС РФ освободили деревню в Курской области, в которой ВСУ попали в «котел»

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ВС РФ вынудили ВСУ отступить из Курской области
ВС РФ вынудили ВСУ отступить из Курской области Фото:

Российская армия зачистила от украинских сил деревню Викторовка в Курской области. ВС РФ окружили территорию, благодаря чему ВСУ попали в так называемый «котел». Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«ВС РФ освободили деревню Викторовка в Курской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что это последний восточный населённый пункт, занятый ВСУ. Российским военным осталось освободить от 2000 украинских военнослужащих территории Погребков и Любимовки.

Им также удалось подойти к юго-восточной окраине Суджи. Сейчас бои идут в Махновке. Группировка ВСУ из Малой Локни и Лебедевки пытается вывести свои силы. За сутки было зафиксировано девять атак. На курском направлении украинцы потеряли 20 человек, двое сдались в плен. ВС РФ продвинулись на семь километров.

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Российская армия зачистила от украинских сил деревню Викторовка в Курской области. ВС РФ окружили территорию, благодаря чему ВСУ попали в так называемый «котел». Об этом сообщил telegram-канал Mash. «ВС РФ освободили деревню Викторовка в Курской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что это последний восточный населённый пункт, занятый ВСУ. Российским военным осталось освободить от 2000 украинских военнослужащих территории Погребков и Любимовки. Им также удалось подойти к юго-восточной окраине Суджи. Сейчас бои идут в Махновке. Группировка ВСУ из Малой Локни и Лебедевки пытается вывести свои силы. За сутки было зафиксировано девять атак. На курском направлении украинцы потеряли 20 человек, двое сдались в плен. ВС РФ продвинулись на семь километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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