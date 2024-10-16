В двух шагах от полного освобождения ЛНР: войска РФ взяли Невское. Карта

Минобороны РФ: ВС РФ установили контроль над Невским в ЛНР
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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ЛНР
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ удалось установить контроль над населенным пунктом Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. 

Для полного освобождения региона ВС РФ осталось освободить от украинских сил четыре населенных пункта: Новолюбовка, Греховка, Новоегоровка и Надия. Активные боевые действия на этом направлении активизировались после взятия под контроль Макеевки в конце сентября.

По сообщениям telegram-канала «Украина.ру», освобождение таких населенных пунктов, как Макеевка и Невское в ЛНР приближает полное освобождение всего региона. Военкор Федор Громов отметил, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, передает деловое издание «Взгляд».

ВС РФ осталось освободить четыре населенных пункта
ВС РФ осталось освободить четыре населенных пункта
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Условные обозначения
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ВС РФ удалось установить контроль над населенным пунктом Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства.  Для полного освобождения региона ВС РФ осталось освободить от украинских сил четыре населенных пункта: Новолюбовка, Греховка, Новоегоровка и Надия. Активные боевые действия на этом направлении активизировались после взятия под контроль Макеевки в конце сентября. По сообщениям telegram-канала «Украина.ру», освобождение таких населенных пунктов, как Макеевка и Невское в ЛНР приближает полное освобождение всего региона. Военкор Федор Громов отметил, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, передает деловое издание « Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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