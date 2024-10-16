ВС РФ удалось установить контроль над населенным пунктом Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства.
Для полного освобождения региона ВС РФ осталось освободить от украинских сил четыре населенных пункта: Новолюбовка, Греховка, Новоегоровка и Надия. Активные боевые действия на этом направлении активизировались после взятия под контроль Макеевки в конце сентября.
По сообщениям telegram-канала «Украина.ру», освобождение таких населенных пунктов, как Макеевка и Невское в ЛНР приближает полное освобождение всего региона. Военкор Федор Громов отметил, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, передает деловое издание «Взгляд».
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