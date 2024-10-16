Российские войска освободили сразу два населенных пункта в Донбассе

Российские войска освободили Невское и Красный Яр
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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
ВС РФ установили контроль над двумя населенными пунктами, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска освободили населенный пункт Невское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также ВС РФ установили контроль на Красным Яром в ДНР. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Российские войска активно продвигаются вперед. ВС РФ применяют тактику полуокружения подразделений ВСУ. Эксперты отмечают, что для выбивания украинских войск с позиций осуществляются мощные авиационные и артиллерийские удары.

Российской армии осталось взять под контроль всего четыре населенных пункта в ЛНР. Таким образом этот регион станет первым полностью освобожденным от ВСУ.

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Российские войска установили контроль над населенными пунктами Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Невское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также ВС РФ установили контроль на Красным Яром в ДНР. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Российские войска активно продвигаются вперед. ВС РФ применяют тактику полуокружения подразделений ВСУ. Эксперты отмечают, что для выбивания украинских войск с позиций осуществляются мощные авиационные и артиллерийские удары. Российской армии осталось взять под контроль всего четыре населенных пункта в ЛНР. Таким образом этот регион станет первым полностью освобожденным от ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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