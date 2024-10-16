Российские войска освободили сразу два населенных пункта в Донбассе

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили населенный пункт Невское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также ВС РФ установили контроль на Красным Яром в ДНР. Сообщение опубликовано в
Российские войска активно продвигаются вперед. ВС РФ применяют тактику полуокружения подразделений ВСУ. Эксперты отмечают, что для выбивания украинских войск с позиций осуществляются мощные авиационные и артиллерийские удары.
Российской армии осталось взять под контроль всего четыре населенных пункта в ЛНР. Таким образом этот регион станет первым полностью освобожденным от ВСУ.
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