Российские войска освободили сразу два населенных пункта в Донбассе

Российские войска освободили Невское и Красный Яр

16 октября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ установили контроль над двумя населенными пунктами, заявили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска установили контроль над населенными пунктами Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Невское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также ВС РФ установили контроль на Красным Яром в ДНР. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Российские войска активно продвигаются вперед. ВС РФ применяют тактику полуокружения подразделений ВСУ. Эксперты отмечают, что для выбивания украинских войск с позиций осуществляются мощные авиационные и артиллерийские удары. Российской армии осталось взять под контроль всего четыре населенных пункта в ЛНР. Таким образом этот регион станет первым полностью освобожденным от ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Невское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также ВС РФ установили контроль на Красным Яром в ДНР. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Российские войска активно продвигаются вперед. ВС РФ применяют тактику полуокружения подразделений ВСУ. Эксперты отмечают, что для выбивания украинских войск с позиций осуществляются мощные авиационные и артиллерийские удары. Российской армии осталось взять под контроль всего четыре населенных пункта в ЛНР. Таким образом этот регион станет первым полностью освобожденным от ВСУ.