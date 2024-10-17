Банк России предложил заемщикам «охладиться»

Центральный банк России предложил установить необходимый период охлаждения перед выдачей потребительских кредитов и займов после подписания договора. Продолжительность этого периода будет определяться в зависимости от размера суммы кредита или займа.
«Для сумм до 50 тысяч рублей период охлаждения не устанавливается, для сумм от 50 до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, а для сумм выше 200 тысяч рублей — 48 часов», — передает telegram-канал финансового регулятора. Отмечается, что эти меры будут направлены на защиту граждан от злоумышленников.
Для этого финансовые учреждения будут проводить проверку кредитных заявлений на предмет наличия индикаторов мошенничества. Если банк обнаружит признаки того, что заявка подана под влиянием мошенников, он будет обязан уведомить об этом заемщика.
По словам представителя Банка России, период охлаждения не будет применяться к ипотечным и автокредитам, а также к образовательным кредитам с участием государства. Это связано с особенностями этих видов кредитования, где деньги зачисляются сразу на счета автодилеров и других бенефициаров.
Кроме того, Центробанк РФ предложил создать систему онлайн-обмена данными между организациями, предоставляющими кредиты, и бюро кредитных историй. Это позволит предотвратить мошеннические действия, когда заемщик одновременно берет средства у различных кредиторов. При выявлении нарушений финансовая организация не будет иметь право требовать от заемщика выполнения договорных обязательств, начислять проценты или передавать долг коллекторам.
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