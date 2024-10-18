В Перми суд не выпустил под залог финансиста Бирковского

Апелляционный суд в Перми отказался выпустить из СИЗО под залог предпринимателя Дмитрия Бирковского, который занимался финансовой деятельностью в крупной компании. Об этом говорится в судебных материалах. Его жена Олеся хотела внести залог в размере 5 млн рублей, чтобы облегчить жизнь супругу.
«Бирковский останется в СИЗО до 11 ноября», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что по данным следствия бизнесмена подозревают в мошенничестве.
Ранее адвокат предпринимателя сообщил, что расследование продолжается по событиям 2018 года. Тогда Бирковский руководил советом директоров АО «НФТ» в Чайковском и отвечал за финансовое направление. Компания производила стальные трубы и фитинги. Затем у фирмы появились многомиллионные долги по зарплатам и налогам, уточняет издание. У правоохранителей возникли вопросы к бизнесмену, суть которых пока не раскрывается.
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