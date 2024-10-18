18 октября 2024

В челябинском городе закроют детсад из-за отсутствия воспитанников

Жители Снежинска обеспокоились закрытием детского сада №7
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, игровая комната, детсад, инвентарь
В Снежинске закроют детсад из-за того, что он заполнен лишь на треть (архивное фото) Фото:

В городе Снежинске Челябинской области жители обратились с просьбой разобраться в ситуации с закрытием детского сада №7. Родители воспитанников встревожились тем, что их детям придется искать другое дошкольное учреждение. Об этом они написали в социальной сети.

«Помогите разобраться в ситуации с закрытием детсада № 7 „Светлячок“ в Снежинске. Здесь работают квалифицированные специалисты, которые помогают моему среднему сыну с трудностями в развитии речи и памяти. Я им доверяю и ничего не хочу менять. Меня будут вынуждать это сделать», — написала «Вконтакте» многодетная мать Светлана Иванова.

В министерстве образования региона URA.RU cообщили, что сегодня при расчетной численности учреждения в 120 детей его посещают 44 ребенка, поэтому до февраля 2025 года будет проводиться реорганизация путем присоединения к детсаду №28. Также в ведомстве отметили, что здания заведений находятся в непосредственной близости друг от друга.

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В городе Снежинске Челябинской области жители обратились с просьбой разобраться в ситуации с закрытием детского сада №7. Родители воспитанников встревожились тем, что их детям придется искать другое дошкольное учреждение. Об этом они написали в социальной сети. «Помогите разобраться в ситуации с закрытием детсада № 7 „Светлячок“ в Снежинске. Здесь работают квалифицированные специалисты, которые помогают моему среднему сыну с трудностями в развитии речи и памяти. Я им доверяю и ничего не хочу менять. Меня будут вынуждать это сделать», — написала «Вконтакте» многодетная мать Светлана Иванова. В министерстве образования региона URA.RU cообщили, что сегодня при расчетной численности учреждения в 120 детей его посещают 44 ребенка, поэтому до февраля 2025 года будет проводиться реорганизация путем присоединения к детсаду №28. Также в ведомстве отметили, что здания заведений находятся в непосредственной близости друг от друга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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