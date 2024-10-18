В челябинском городе закроют детсад из-за отсутствия воспитанников

В городе Снежинске Челябинской области жители обратились с просьбой разобраться в ситуации с закрытием детского сада №7. Родители воспитанников встревожились тем, что их детям придется искать другое дошкольное учреждение. Об этом они написали в социальной сети.
«Помогите разобраться в ситуации с закрытием детсада № 7 „Светлячок“ в Снежинске. Здесь работают квалифицированные специалисты, которые помогают моему среднему сыну с трудностями в развитии речи и памяти. Я им доверяю и ничего не хочу менять. Меня будут вынуждать это сделать», — написала «Вконтакте» многодетная мать Светлана Иванова.
В министерстве образования региона URA.RU cообщили, что сегодня при расчетной численности учреждения в 120 детей его посещают 44 ребенка, поэтому до февраля 2025 года будет проводиться реорганизация путем присоединения к детсаду №28. Также в ведомстве отметили, что здания заведений находятся в непосредственной близости друг от друга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!