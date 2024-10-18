18 октября 2024

Минфин подготовил новый список компаний на приватизацию

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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
В Минфине отметили, что особое внимание уделяется крупным компаниям и сложным сделкам Фото:

Министерство финансов России обновило список компаний, подлежащих приватизации, и продолжает активное взаимодействие с правительством по этому вопросу. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме-2024.

«Правительство понимает необходимость разгосударствления экономики. Частные акционеры всегда более прагматичны, чем государство, это самое главное», — отметил он, передает газета «Известия».

По словам Силуанова, особое внимание уделяется крупным компаниям и сложным приватизационным сделкам, где необходимо учитывать множество факторов. Он также добавил, что недавно был направлен обновленный пакет предложений по приватизации в правительство.

В 2023 году Россия значительно превысила запланированные показатели по приватизации, направив в федеральный бюджет 28,9 миллиарда рублей от продажи госимущества. Это в 16 раз больше первоначального плана в 1,8 миллиарда рублей.

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Министерство финансов России обновило список компаний, подлежащих приватизации, и продолжает активное взаимодействие с правительством по этому вопросу. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме-2024. «Правительство понимает необходимость разгосударствления экономики. Частные акционеры всегда более прагматичны, чем государство, это самое главное», — отметил он, передает газета «Известия». По словам Силуанова, особое внимание уделяется крупным компаниям и сложным приватизационным сделкам, где необходимо учитывать множество факторов. Он также добавил, что недавно был направлен обновленный пакет предложений по приватизации в правительство. В 2023 году Россия значительно превысила запланированные показатели по приватизации, направив в федеральный бюджет 28,9 миллиарда рублей от продажи госимущества. Это в 16 раз больше первоначального плана в 1,8 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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