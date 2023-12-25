Российские власти перевыполнили план по приватизации в 16 раз

Татьяна Бондаренко сообщила, что РФ является акционером примерно 40% компаний, входящих в индекс Мосбиржи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2023 году РФ демонстрирует значительный успех в сфере приватизации государственных активов, значительно превысив запланированные показатели. По данным Росимущества, в федеральный бюджет было направлено 28,9 миллиарда рублей от продажи государственного имущества, что в 16 раз превышает первоначальный план, составлявший всего 1,8 миллиарда рублей.

Основной объем поступлений — 27,3 миллиарда рублей — был получен от продажи корпоративных активов, в то время как 1,6 млрд рублей пришлось на реализацию имущества госказны. Такие результаты стали возможны благодаря двум значимым сделкам: продаже компании «Феникс», управляющей портом «Бронка» в Санкт-Петербурге, и акций предприятия «Кучуксульфат», находящегося в Алтайском крае. Обе сделки были оценены экспертами более чем в 10 млрд рублей, передают «Известия».

В планах российских властей — наращивание темпов приватизации. Минфин РФ расширил список компаний, которые могут быть приватизированы, добавив в него около 30 новых предприятий. Среди потенциальных кандидатов на приватизацию упоминаются такие крупные организации, как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), РусГидро, «Аэрофлот», Новороссийский морской торговый флот и Совкомфлот.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко отметила, что государство является акционером примерно 40% компаний, входящих в индекс Мосбиржи. По ее мнению, частичная приватизация этих активов принесет двойную пользу: с одной стороны, это будет способствовать увеличению доходов бюджета за счет продажи акций, с другой — повышению эффективности работы компаний.

Росимущество также представило прогнозы поступлений от приватизации на ближайшие годы: около 1,6 миллиарда рублей ожидается в 2024 году, и примерно 1,5 миллиарда рублей в 2025 году. Эти планы являются консервативными, учитывая текущие темпы и результаты приватизации, и могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае реализации запланированных сделок.

Ранее президент «Сбербанка» Герман Греф выступил за приватизацию большинства компаний в РФ. Он заявил, что можно приватизировать даже «Сбербанк». За 10 месяцев 2023 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1,26 триллиона рублей, передает телеканал 360. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин внесло около 30 компаний в список для возможной приватизации, передает RT.