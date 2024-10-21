Из Перми в Петербург запустят дополнительные поезда

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Поезда из Перми в Петербург будут следовать через Глазов, Киров, Вологду и Череповец
Поезда из Перми в Петербург будут следовать через Глазов, Киров, Вологду и Череповец Фото:

В конце октября из Перми в Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

«В преддверии ноябрьских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда №246/245 между Пермью и Санкт-Петербургом. Маршрут пройдет через Глазов, Киров, Вологду, Череповец. Перевозчик — Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО „ФПК“)», — сообщается на сайте СвЖД.

Поезд из Санкт-Петербурга отправится 28 октября в 17:05. В Пермь он прибудет 30 октября в 08:50. Обратно он поедет 30 октября в 21:05 и прибудет в северную столицу 1 ноября в 10:25.

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В конце октября из Перми в Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». «В преддверии ноябрьских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда №246/245 между Пермью и Санкт-Петербургом. Маршрут пройдет через Глазов, Киров, Вологду, Череповец. Перевозчик — Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО „ФПК“)», — сообщается на сайте СвЖД. Поезд из Санкт-Петербурга отправится 28 октября в 17:05. В Пермь он прибудет 30 октября в 08:50. Обратно он поедет 30 октября в 21:05 и прибудет в северную столицу 1 ноября в 10:25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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