Из Перми в Петербург запустят дополнительные поезда

В конце октября из Перми в Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
«В преддверии ноябрьских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда №246/245 между Пермью и Санкт-Петербургом. Маршрут пройдет через Глазов, Киров, Вологду, Череповец. Перевозчик — Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО „ФПК“)», — сообщается на сайте СвЖД.
Поезд из Санкт-Петербурга отправится 28 октября в 17:05. В Пермь он прибудет 30 октября в 08:50. Обратно он поедет 30 октября в 21:05 и прибудет в северную столицу 1 ноября в 10:25.
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