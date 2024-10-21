WSJ: Умеров заявил, что Украина проводила с США секретные выборы в 2022 году

Рустем Умеров заявил о секретных переговорах с США в 2022 году Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

С 2022 года Украина постоянно консультировалась с Соединенными Штатами и эти разговоры носили «секретный характер». Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в разговоре с американскими журналистами.

«Официальные лица США подтвердили, что секретные переговоры [между Киевом и Вашингтоном] проходили в 2022 году», — заявил Умеров в разговоре с журналистами The Washington Post. Министр обороны также считает, что мирный план украинского лидера Владимира Зеленского — это путь к мирным переговорам с РФ.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2022 году Украина проводила переговоры с Россией. В МИД РФ опровергли это, подчеркнув, что данное заявление — ложь.