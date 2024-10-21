Умеров рассказал о «секретных» переговорах с США

WSJ: Умеров заявил, что Украина проводила с США секретные выборы в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рустем Умеров.stock, умеров рустем, stock
Рустем Умеров заявил о секретных переговорах с США в 2022 году Фото:

С 2022 года Украина постоянно консультировалась с Соединенными Штатами и эти разговоры носили «секретный характер». Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в разговоре с американскими журналистами.

«Официальные лица США подтвердили, что секретные переговоры [между Киевом и Вашингтоном] проходили в 2022 году», — заявил Умеров в разговоре с журналистами The Washington Post. Министр обороны также считает, что мирный план украинского лидера Владимира Зеленского — это путь к мирным переговорам с РФ.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2022 году Украина проводила переговоры с Россией. В МИД РФ опровергли это, подчеркнув, что данное заявление — ложь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 2022 года Украина постоянно консультировалась с Соединенными Штатами и эти разговоры носили «секретный характер». Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в разговоре с американскими журналистами. «Официальные лица США подтвердили, что секретные переговоры [между Киевом и Вашингтоном] проходили в 2022 году», — заявил Умеров в разговоре с журналистами The Washington Post. Министр обороны также считает, что мирный план украинского лидера Владимира Зеленского — это путь к мирным переговорам с РФ. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2022 году Украина проводила переговоры с Россией. В МИД РФ опровергли это, подчеркнув, что данное заявление — ложь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...