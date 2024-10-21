В Перми сотрудники судов и судьи встретились на волейбольной площадке со студентами и сотрудниками Пермского классического университета (ПГНИУ). В соревнованиях победу одержали представители вуза.
«В волейбольной спартакиаде приняли участие сборные команды Пермского краевого суда, Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и госуниверситета. С минимальным разрывом победа в игре оказалась на стороне ПГНИУ», — говорится на странице управления судебного департамента в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте».
Команда Пермского краевого суда заняла второе место, а на третью ступень пьедестала поднялись представители арбитражного суда региона. В ПГНИУ отмечают, что их команду возглавил ректор Игорь Германов.
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