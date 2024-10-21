Пермские судьи проиграли преподавателям вуза. Видео

Сборная Пермского университета обыграла в волейбол команду краевого суда
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Турнир по волейболу выиграла команда Пермского университета
Турнир по волейболу выиграла команда Пермского университета Фото:

В Перми сотрудники судов и судьи встретились на волейбольной площадке со студентами и сотрудниками Пермского классического университета (ПГНИУ). В соревнованиях победу одержали представители вуза.

«В волейбольной спартакиаде приняли участие сборные команды Пермского краевого суда, Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и госуниверситета. С минимальным разрывом победа в игре оказалась на стороне ПГНИУ», — говорится на странице управления судебного департамента в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте».

Команда Пермского краевого суда заняла второе место, а на третью ступень пьедестала поднялись представители арбитражного суда региона. В ПГНИУ отмечают, что их команду возглавил ректор Игорь Германов.

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В Перми сотрудники судов и судьи встретились на волейбольной площадке со студентами и сотрудниками Пермского классического университета (ПГНИУ). В соревнованиях победу одержали представители вуза. «В волейбольной спартакиаде приняли участие сборные команды Пермского краевого суда, Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и госуниверситета. С минимальным разрывом победа в игре оказалась на стороне ПГНИУ», — говорится на странице управления судебного департамента в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте». Команда Пермского краевого суда заняла второе место, а на третью ступень пьедестала поднялись представители арбитражного суда региона. В ПГНИУ отмечают, что их команду возглавил ректор Игорь Германов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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