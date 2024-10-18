«Будьте смелее!»: каратистка из Перми переехала в Сочи и стала королевой красоты. Фото

Пермская каратистка получила корону «Мисс континентальная королева мира 2024»

19 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

На конкурсе девушка показывала свои спортивные таланты Фото: Размик Закарян © URA.RU Спортсменка из Перми Екатерина Галани четыре года назад спонтанно купила билет на самолет и уехала жить в Сочи. Тогда девушка даже не подозревала, что на Черноморском побережье получит титул «Мисс континентальная королева мира 2024» и станет одним из самых востребованных тренеров по фитнесу. Но прежде, чем воплотить свою мечту в жизнь, пермячка что только не перепробовала: открывала ювелирный магазин, строила фитнес-клуб и даже соблюдала обет молчания в индийском монастыре. Одни из самых красивых девушек мира поделилась с URA.RU историей поиска своего места под солнцем. Думала, что тренер — непрестижная профессия Девушка до 2020 года жила в Перми Екатерина Галани Екатерина с детства занимается спортом. Стала мастером спорта по карате киокушинкай, чемпионкой России и была членом сборной команды страны. Но окружающие внушили ей, что тренер — непрестижная и неприбыльная профессия. Поэтому пермячка поступила на экономический факультет и окончила университет с красным дипломом. Затем в жизни Екатерины была работа руководителем отдела продаж консалтинговой компании, управляющей фитнес-клубом, руководителем отдела по развитию премиальных брендов компании «Профессионал». К 20 годам девушка получила статусную должность и хороший заработок. Но пермячка не чувствовала себя счастливой. «Меня мама учила, что должно быть много денег, богатый муж. У меня так и было, а внутренней удовлетворенности нет. У меня тогда появилось много вопросов относительно жизни. И чтобы обрести внутреннюю радость и спокойствие, совершала безумные поступки. Я искала свою истину», — рассказала Екатерина. Год молчала в индийском монастыре В поисках счастья пермячка отправилась в Индию. Там девушка провела год. Жила в монастыре, делала медитации и соблюдала обет молчания. «Тогда медитации в Перми еще были не в моде. И такие поездки не пользовались популярностью. Когда я вернулась, ко мне было очень много внимания. Оно мне мешало двигаться дальше», — отметила девушка. После возвращения пермячка решила открыть магазин ювелирных украшений. Но повышенное внимание со стороны знакомых не давало ей это сделать. Тогда Екатерина приняла решение все бросить и переехать в соседний город. «Я понимала, что мне нужно действовать, но не могла справиться с тем количеством внимания, которое мне оказывали. Выбирала между Ижевском и Екатеринбургом. Ижевск чуть ближе к Перми, поэтому собрала чемодан и уехала. На месте обошла все торговые центра, проанализировала рынок и открыла свой магазин», — вспомнила пермячка. Стеснялась сказать, что стала тренером Девушка не считала тренерство престижной работой Екатерина Галани Магазин ювелирных украшений Екатерину тоже не сделал счастливее. Тогда девушка вернулась в Пермь. Ее назначили управляющей первого фитнес-клуба «МетроFitness» в Перми. Она вместе с командой занималась запуском проекта и ремонтом помещения будущего зала. А после его открытия стала не только управлять клубам, но и помогать тренерам вести занятия. «У нас работали тренеры в зале. Но будучи управляющей я им помогала. И мне это приносило удовольствие. Потом я уволилась с должности управляющей. Села дома и сказала себе, что не выйду на работу, пока не решу, чем хочу заниматься», — добавила девушка. Сидеть дома пермячке пришлось недолго, так как деньги заканчивались, и пришлось искать источники дохода. Екатерина набралась смелости и устроилась в фитнес-клуб Xfit. Работа ей нравилась, приносила доход и удовольствие. Но она стеснялась признаться знакомым, что стала тренером. «Мне было страшно. Я считала, что быть тренером не так статусно, как директором. Полгода я никому не говорила, где работаю. Но у меня началась абсолютно другая жизнь. Я каждые день делаю то, что любою», — рассказала Екатерина. Переехала в Сочи без денег Идея принять участие в конкурсе красоты пришла пермячке случайно Екатерина Галани В 2020 году индустрия фитнеса переживала не лучшие времена. Клубы в Перми были закрыты около полугода из-за пандемии Covid-19. Но Екатерина не позволила своим спортсменам потерять форму и набрать лишние килограммы. Она стала вести тренировки онлайн. «Через пару месяцев занятий на удаленке многие спортсмены сказали, что не хотят возвращаться в офлайн формат. Дело было не в зале. Они поняли, что это экономия времени, а тренировки такие же эффективные, как и в клубе. И в тот момент я не стала привязана к месту, купила билет в Сочи и уехала», — поделилась пермячка. На Черноморское побережье девушка прилетела без каких-либо финансовых накоплений. Знакомых у нее там тоже не было. Первое время пришлось жить в хостеле. Выручали онлайн тренировки с пермскими спортсменами. На адаптацию к новому месту ей потребовался год. «Люди — не деревья. Не обязательно жить в том месте, где родился. Если внутри есть ощущение, что дом находится в другом месте, его стоит искать. Я много путешествовала, искала свой дом. Он оказался в Сочи», — вспомнила девушка. Екатерина обрела популярность в Сочи не сразу. Это произошло случайно. Она сняла квартиру рядом с местным фитнес-клубом и попросилась там работать. Через месяц она стала лицом этого зала. «Это был мой старт в Сочи. У меня появились клиенты из числа местных жителей. Это сделало меня увереннее в себе», — рассказала Екатерина. Показала прием из карате и получила корону королевы красоты Девушка получила корону и престижный титул Екатерина Галани Идея принять участие в международном конкурсе красоты «Фотомодель мира 2024» Екатерине пришла также спонтанно, как и переезд в Сочи. В мероприятии приняли участие девушки из городов России, а также из Объединенных Арабских Эмиратов, Беларуси, Италии, Латвии и Грузии. Проект прошел в Сочи с 9 по 13 октября. На финальном шоу девушки показывали дефиле в вечерних платьях, национальных костюмах и творческий конкурс. Для последнего Екатерина выбрала тему «карате» и разбила деревянную доску на глазах судей. Екатерина выступала за Сочи и получила корону «Мисс континентальная королева мира 2024». «Желаю каждой девочке поучаствовать в таком конкурсе. В нем можно получить много информации о себе. У нас о себе создается замыленное представление, возможно, где-то мы себя недооцениваем. А такой проект помогает взглянуть на свою внешность и таланты с другой стороны», — отметила пермячка. Культура зарядок Сейчас Екатерина является моделью бренда одежды, продолжает работать тренером, ведет онлайн занятия и развивает свои социальные сети. Она запустила проект c зарядками. Для него девушка снимает занятия длительностью до 20 минут и выкладывает в свои социальные сети. Также следит за активностью и питанием участников проекта. «Проект, нацелен на оздоровление нации. Помните в Советском Союзе была такая культура зарядок? Сейчас она утеряна, и я пытаюсь эту культуру воссоздать. Эта идея мне очень нравится. А упражнения заряжают меня и участников проекта энергией на весь день», — рассказала Екатерина. Кроме этого, пермячка запускает telegram-бот Nutritional Tracker. Он по фотографии еды на тарелке рассчитает количество калорий, жиров, белков и углеводов. «Бот упростит людям отношения с едой», — отметила пермячка. «Желаю всем девушкам быть смелее» Пермячка впервые приняла участие в конкурсе красоты Екатерина Галани Екатерина вспоминает, что получить титул «Мисс континентальная королева мира 2024», стать востребованным тренером и переехать в город своей мечты, ей помогла смелость. Она рекомендует всем девушкам мечтать и не бояться идти вперед. «Желаю каждой девочке быть смелой. Слово „смелость“ расшифровывается „с мелом судьбы“. То есть мы сами рисуем свою судьбу. Мне смелость помогла отправиться на год жить в Индию, провести несколько месяцев в Таиланде, открыть магазин ювелирных украшений в незнакомом городе, переехать в Сочи и принять участие в конкурсе красоты. И всем остальным желаю стать смелее», — добавила девушка. Ранее URA.RU рассказало о другой пермячке, которая выиграла всероссийский конкурс красоты Top best Russia Ксении Кин. Во время поездки в Москву на филиальное шоу, девушка чудом пережила атаку беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсменка из Перми Екатерина Галани четыре года назад спонтанно купила билет на самолет и уехала жить в Сочи. Тогда девушка даже не подозревала, что на Черноморском побережье получит титул «Мисс континентальная королева мира 2024» и станет одним из самых востребованных тренеров по фитнесу. Но прежде, чем воплотить свою мечту в жизнь, пермячка что только не перепробовала: открывала ювелирный магазин, строила фитнес-клуб и даже соблюдала обет молчания в индийском монастыре. Одни из самых красивых девушек мира поделилась с URA.RU историей поиска своего места под солнцем. Думала, что тренер — непрестижная профессия Екатерина с детства занимается спортом. Стала мастером спорта по карате киокушинкай, чемпионкой России и была членом сборной команды страны. Но окружающие внушили ей, что тренер — непрестижная и неприбыльная профессия. Поэтому пермячка поступила на экономический факультет и окончила университет с красным дипломом. Затем в жизни Екатерины была работа руководителем отдела продаж консалтинговой компании, управляющей фитнес-клубом, руководителем отдела по развитию премиальных брендов компании «Профессионал». К 20 годам девушка получила статусную должность и хороший заработок. Но пермячка не чувствовала себя счастливой. «Меня мама учила, что должно быть много денег, богатый муж. У меня так и было, а внутренней удовлетворенности нет. У меня тогда появилось много вопросов относительно жизни. И чтобы обрести внутреннюю радость и спокойствие, совершала безумные поступки. Я искала свою истину», — рассказала Екатерина. Год молчала в индийском монастыре В поисках счастья пермячка отправилась в Индию. Там девушка провела год. Жила в монастыре, делала медитации и соблюдала обет молчания. «Тогда медитации в Перми еще были не в моде. И такие поездки не пользовались популярностью. Когда я вернулась, ко мне было очень много внимания. Оно мне мешало двигаться дальше», — отметила девушка. После возвращения пермячка решила открыть магазин ювелирных украшений. Но повышенное внимание со стороны знакомых не давало ей это сделать. Тогда Екатерина приняла решение все бросить и переехать в соседний город. «Я понимала, что мне нужно действовать, но не могла справиться с тем количеством внимания, которое мне оказывали. Выбирала между Ижевском и Екатеринбургом. Ижевск чуть ближе к Перми, поэтому собрала чемодан и уехала. На месте обошла все торговые центра, проанализировала рынок и открыла свой магазин», — вспомнила пермячка. Стеснялась сказать, что стала тренером Магазин ювелирных украшений Екатерину тоже не сделал счастливее. Тогда девушка вернулась в Пермь. Ее назначили управляющей первого фитнес-клуба «МетроFitness» в Перми. Она вместе с командой занималась запуском проекта и ремонтом помещения будущего зала. А после его открытия стала не только управлять клубам, но и помогать тренерам вести занятия. «У нас работали тренеры в зале. Но будучи управляющей я им помогала. И мне это приносило удовольствие. Потом я уволилась с должности управляющей. Села дома и сказала себе, что не выйду на работу, пока не решу, чем хочу заниматься», — добавила девушка. Сидеть дома пермячке пришлось недолго, так как деньги заканчивались, и пришлось искать источники дохода. Екатерина набралась смелости и устроилась в фитнес-клуб Xfit. Работа ей нравилась, приносила доход и удовольствие. Но она стеснялась признаться знакомым, что стала тренером. «Мне было страшно. Я считала, что быть тренером не так статусно, как директором. Полгода я никому не говорила, где работаю. Но у меня началась абсолютно другая жизнь. Я каждые день делаю то, что любою», — рассказала Екатерина. Переехала в Сочи без денег В 2020 году индустрия фитнеса переживала не лучшие времена. Клубы в Перми были закрыты около полугода из-за пандемии Covid-19. Но Екатерина не позволила своим спортсменам потерять форму и набрать лишние килограммы. Она стала вести тренировки онлайн. «Через пару месяцев занятий на удаленке многие спортсмены сказали, что не хотят возвращаться в офлайн формат. Дело было не в зале. Они поняли, что это экономия времени, а тренировки такие же эффективные, как и в клубе. И в тот момент я не стала привязана к месту, купила билет в Сочи и уехала», — поделилась пермячка. На Черноморское побережье девушка прилетела без каких-либо финансовых накоплений. Знакомых у нее там тоже не было. Первое время пришлось жить в хостеле. Выручали онлайн тренировки с пермскими спортсменами. На адаптацию к новому месту ей потребовался год. «Люди — не деревья. Не обязательно жить в том месте, где родился. Если внутри есть ощущение, что дом находится в другом месте, его стоит искать. Я много путешествовала, искала свой дом. Он оказался в Сочи», — вспомнила девушка. Екатерина обрела популярность в Сочи не сразу. Это произошло случайно. Она сняла квартиру рядом с местным фитнес-клубом и попросилась там работать. Через месяц она стала лицом этого зала. «Это был мой старт в Сочи. У меня появились клиенты из числа местных жителей. Это сделало меня увереннее в себе», — рассказала Екатерина. Показала прием из карате и получила корону королевы красоты Идея принять участие в международном конкурсе красоты «Фотомодель мира 2024» Екатерине пришла также спонтанно, как и переезд в Сочи. В мероприятии приняли участие девушки из городов России, а также из Объединенных Арабских Эмиратов, Беларуси, Италии, Латвии и Грузии. Проект прошел в Сочи с 9 по 13 октября. На финальном шоу девушки показывали дефиле в вечерних платьях, национальных костюмах и творческий конкурс. Для последнего Екатерина выбрала тему «карате» и разбила деревянную доску на глазах судей. Екатерина выступала за Сочи и получила корону «Мисс континентальная королева мира 2024». «Желаю каждой девочке поучаствовать в таком конкурсе. В нем можно получить много информации о себе. У нас о себе создается замыленное представление, возможно, где-то мы себя недооцениваем. А такой проект помогает взглянуть на свою внешность и таланты с другой стороны», — отметила пермячка. Культура зарядок Сейчас Екатерина является моделью бренда одежды, продолжает работать тренером, ведет онлайн занятия и развивает свои социальные сети. Она запустила проект c зарядками. Для него девушка снимает занятия длительностью до 20 минут и выкладывает в свои социальные сети. Также следит за активностью и питанием участников проекта. «Проект, нацелен на оздоровление нации. Помните в Советском Союзе была такая культура зарядок? Сейчас она утеряна, и я пытаюсь эту культуру воссоздать. Эта идея мне очень нравится. А упражнения заряжают меня и участников проекта энергией на весь день», — рассказала Екатерина. Кроме этого, пермячка запускает telegram-бот Nutritional Tracker. Он по фотографии еды на тарелке рассчитает количество калорий, жиров, белков и углеводов. «Бот упростит людям отношения с едой», — отметила пермячка. «Желаю всем девушкам быть смелее» Екатерина вспоминает, что получить титул «Мисс континентальная королева мира 2024», стать востребованным тренером и переехать в город своей мечты, ей помогла смелость. Она рекомендует всем девушкам мечтать и не бояться идти вперед. «Желаю каждой девочке быть смелой. Слово „смелость“ расшифровывается „с мелом судьбы“. То есть мы сами рисуем свою судьбу. Мне смелость помогла отправиться на год жить в Индию, провести несколько месяцев в Таиланде, открыть магазин ювелирных украшений в незнакомом городе, переехать в Сочи и принять участие в конкурсе красоты. И всем остальным желаю стать смелее», — добавила девушка. Ранее URA.RU рассказало о другой пермячке, которая выиграла всероссийский конкурс красоты Top best Russia Ксении Кин. Во время поездки в Москву на филиальное шоу, девушка чудом пережила атаку беспилотников.