Пермское ГУФСИН покинул статусный силовик

Артем Мушинский, заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю, уволился по собственному желанию. 42-летний капитан внутренней службы вышел на пенсию.
«Капитан внутренней службы Артем Мушинский покинул должность заместителя начальника ГУФСИН по Пермскому краю. Он вышел на пенсию. После отставки Мушинского ставка заместителя остается вакантной», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУФСИН.
Артем Мушинский родился в 1982 году. С 2011 года он работает в уголовно-исполнительной системе. 28 марта 2024 года его назначили на пост заместителя начальника краевого ГУФСИН. Мушинский курировал тыловые и финансовые вопросы, капитальное строительство и ремонт.
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