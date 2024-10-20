Водитель пострадал в ДТП на Восточном обходе Перми

Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП (архивное фото)
В ДТП на Восточном обходе Перми пострадал водитель легкового автомобиля. Он наехал на ограждение и столкнулся со стоявшим грузовиком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. Авария произошла 20 октября.
«Автомобиль Chery наехал на ограждение, после чего столкнулся со стоявшим „КамАЗом“. В результате аварии пострадал водитель легковушки», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и Факты Пермь».
ДТП произошло 20 октября. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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