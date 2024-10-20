20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

Водитель пострадал в ДТП на Восточном обходе Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, лето, автомобиль, дтп, авария, дорога, повреждения, бампер, повреждение
Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП (архивное фото) Фото:

В ДТП на Восточном обходе Перми пострадал водитель легкового автомобиля. Он наехал на ограждение и столкнулся со стоявшим грузовиком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. Авария произошла 20 октября.

«Автомобиль Chery наехал на ограждение, после чего столкнулся со стоявшим „КамАЗом“. В результате аварии пострадал водитель легковушки», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и Факты Пермь».

ДТП произошло 20 октября. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДТП на Восточном обходе Перми пострадал водитель легкового автомобиля. Он наехал на ограждение и столкнулся со стоявшим грузовиком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. Авария произошла 20 октября. «Автомобиль Chery наехал на ограждение, после чего столкнулся со стоявшим „КамАЗом“. В результате аварии пострадал водитель легковушки», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и Факты Пермь». ДТП произошло 20 октября. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...