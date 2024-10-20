Происшествия ДТП Водитель пострадал в ДТП на Восточном обходе Перми 21 октября 2024 в 05:28 Размер текста - 17 + Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В ДТП на Восточном обходе Перми пострадал водитель легкового автомобиля. Он наехал на ограждение и столкнулся со стоявшим грузовиком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. Авария произошла 20 октября. «Автомобиль Chery наехал на ограждение, после чего столкнулся со стоявшим „КамАЗом“. В результате аварии пострадал водитель легковушки», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и Факты Пермь». ДТП произошло 20 октября. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ДТП на Восточном обходе Перми пострадал водитель легкового автомобиля. Он наехал на ограждение и столкнулся со стоявшим грузовиком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. Авария произошла 20 октября. «Автомобиль Chery наехал на ограждение, после чего столкнулся со стоявшим „КамАЗом“. В результате аварии пострадал водитель легковушки», — сообщили в ведомстве изданию «Аргументы и Факты Пермь». ДТП произошло 20 октября. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям