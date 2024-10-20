20 октября 2024

В Перми бывшим мигрантам вручили повестки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми пять бывших мигрантов заключили контракты о прохождении военной службы
В Перми пять бывших мигрантов заключили контракты о прохождении военной службы Фото:

Сегодня, 21 октября, в Перми прошел рейд по поиску уклоняющихся от воинского учета бывших мигрантов, которые недавно получили российское гражданство. Его провели офицеры Следственного отдела по Пермскому гарнизону и сотрудники военного комиссариата Пермского края.

«В комиссариат для постановки на воинский учет доставили 47 мужчин. Пять из них заключили контракты о прохождении военной службы. Бывших мигрантов искали на стройплощадках, в торговых центрах и среди водителей транспорта», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу Следственного отдела по Пермскому гарнизону.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми трое мигрантов подписали контракты о прохождении военной службы. Это произошло после масштабного рейда, проведенного следователями Следственного отдела по Пермскому гарнизону. 

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Сегодня, 21 октября, в Перми прошел рейд по поиску уклоняющихся от воинского учета бывших мигрантов, которые недавно получили российское гражданство. Его провели офицеры Следственного отдела по Пермскому гарнизону и сотрудники военного комиссариата Пермского края. «В комиссариат для постановки на воинский учет доставили 47 мужчин. Пять из них заключили контракты о прохождении военной службы. Бывших мигрантов искали на стройплощадках, в торговых центрах и среди водителей транспорта», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу Следственного отдела по Пермскому гарнизону. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми трое мигрантов подписали контракты о прохождении военной службы. Это произошло после масштабного рейда, проведенного следователями Следственного отдела по Пермскому гарнизону. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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