В Перми бывшим мигрантам вручили повестки

Сегодня, 21 октября, в Перми прошел рейд по поиску уклоняющихся от воинского учета бывших мигрантов, которые недавно получили российское гражданство. Его провели офицеры Следственного отдела по Пермскому гарнизону и сотрудники военного комиссариата Пермского края.
«В комиссариат для постановки на воинский учет доставили 47 мужчин. Пять из них заключили контракты о прохождении военной службы. Бывших мигрантов искали на стройплощадках, в торговых центрах и среди водителей транспорта», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу Следственного отдела по Пермскому гарнизону.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми трое мигрантов подписали контракты о прохождении военной службы. Это произошло после масштабного рейда, проведенного следователями Следственного отдела по Пермскому гарнизону.
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