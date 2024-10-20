Пермский ХК «Молот» прервал серию поражений победой в Ижевске

Пермский хоккейный клуб «Молот» после шестиматчевой серии поражений одержал победу в Ижевске. Игра против «Ижстали» закончилась со счетом 2:7 в пользу пермяков, сообщили в пресс-службе клуба.
«„Молот“ одержал победу в Ижевске, прервав шестиматчевую серию поражений. ХК „Ижсталь“ — „Молот“ — 2:7. Поздравляем болельщиков и благодарим за поддержку», — сообщили в telegram-канале пермского хоккейного клуба.
Главный тренер «Молота» Евгений Попихин отметил, что игра была интересной, и соперник хорошо сыграл. «Ребята хорошо потренировались, готовились. Эта игра была очень нужна после серии поражений», — подчеркнул он.
Попихин был назначен главным тренером хоккейного клуба после ухода Юрия Панова. В прошлом матче пермяки уступили команде ХК «Химик» из Воскресенска со счетом 7:1.
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