20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

Пермский ХК «Молот» прервал серию поражений победой в Ижевске

© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Молот» победил со счетом 7:2 Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» после шестиматчевой серии поражений одержал победу в Ижевске. Игра против «Ижстали» закончилась со счетом 2:7 в пользу пермяков, сообщили в пресс-службе клуба.

«„Молот“ одержал победу в Ижевске, прервав шестиматчевую серию поражений. ХК „Ижсталь“ — „Молот“ — 2:7. Поздравляем болельщиков и благодарим за поддержку», — сообщили в telegram-канале пермского хоккейного клуба.

Главный тренер «Молота» Евгений Попихин отметил, что игра была интересной, и соперник хорошо сыграл. «Ребята хорошо потренировались, готовились. Эта игра была очень нужна после серии поражений», — подчеркнул он.

Попихин был назначен главным тренером хоккейного клуба после ухода Юрия Панова. В прошлом матче пермяки уступили команде ХК «Химик» из Воскресенска со счетом 7:1.

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Пермский хоккейный клуб «Молот» после шестиматчевой серии поражений одержал победу в Ижевске. Игра против «Ижстали» закончилась со счетом 2:7 в пользу пермяков, сообщили в пресс-службе клуба. «„Молот“ одержал победу в Ижевске, прервав шестиматчевую серию поражений. ХК „Ижсталь“ — „Молот“ — 2:7. Поздравляем болельщиков и благодарим за поддержку», — сообщили в telegram-канале пермского хоккейного клуба. Главный тренер «Молота» Евгений Попихин отметил, что игра была интересной, и соперник хорошо сыграл. «Ребята хорошо потренировались, готовились. Эта игра была очень нужна после серии поражений», — подчеркнул он. Попихин был назначен главным тренером хоккейного клуба после ухода Юрия Панова. В прошлом матче пермяки уступили команде ХК «Химик» из Воскресенска со счетом 7:1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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