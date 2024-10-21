Пермяка и сургутянина осудят за попытку ограбить таунхаус

Ранее судимые жители Кунгура и Сургута предстанут перед судом в Пермском крае. Обвиняемые пытались ограбить таунхаус в Мотовилихинском районе Перми, сообщили в пресс-службе краевой полиции.
«Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончила расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимых 41-летнего кунгуряка и 32-летнего сургутянина. Они обвиняются в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ). Прикамцу также предъявлено обвинение за совершение еще одной кражи», — сообщается в telegram-канале краевой полиции.
В декабре 2023 года мужчины ограбили таунхаус в Мотовилихинском районе, украв ювелирные украшения, зубную коронку из золота и другие ценности на сумму около 3 млн рублей. Полицейские задержали их при попытке скрыться. Кунгуряк в сентябре уже проникал в квартиру в этом районе и украл деньги и золотые монеты на сумму более 17 млн рублей. На время следствия обвиняемых заключили под стражу, дело передано в суд.
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