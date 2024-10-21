На пермском заводе «Свеза» произошел пожар в производственном цехе

В поселке Уральском Пермского края произошел пожар в одном из заводских цехов компании «Свеза». Из-за ЧП пришлось эвакуировать 18 человек.
«Сообщение о пожаре на улице Московской в поселке Уральском поступило 20 октября в 21:01. К месту вызова были направлены 25 человек личного состава и девять единиц техники. Пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании производственного цеха», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Огонь охватил 100 квадратных метров. В результате пожара повреждены кровля и технологическое оборудование. На пожаре погибших и травмированных нет. До прибытия первых подразделений из горящего здания самостоятельно эвакуировались 18 человек. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
В пресс-службе пермского комбината «Свеза» корреспонденту URA.RU подтвердили, что возгорание произошло на производстве предприятия. «В настоящее время по данному факту проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства произошедшего», — пояснили URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало о трагедии, произошедшей в тот же день в одном из жилых домов поселка Уральского. В результате пожара погибли трое детей.
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