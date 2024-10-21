В районе освобожденного Цукурино на покровском направлении в ДНР появился «флаг КНДР». Об этом рассказал военкор Юрий Котенок.
«Покровское направление — русский флаг, поднятый на терриконе в районе освобожденного Цукурино. Флаг КНДР — либо фотошоп, либо троллинг», — написал Котенок в своем telegram-канале. Информация по этому поводу от официальных источников отсутствует.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО, подчеркнув, что в сети много неподтвержденных противоречивых сведений от Южной Кореи и Пентагона. Россия и Северная Корея ранее подписали соглашение о военном сотрудничестве для координации действий в случае агрессии от третьих стран, передает «Национальная служба новостей». 13 октября ВС РФ освободили поселок Цукурино в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.