Котенок: в зоне СВО рядом с освобожденным Цукурино появился флаг КНДР. Фото

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В районе Цукурино заметили флаг Северной Кореи
В районе Цукурино заметили флаг Северной Кореи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе освобожденного Цукурино на покровском направлении в ДНР появился «флаг КНДР». Об этом рассказал военкор Юрий Котенок.

«Покровское направление — русский флаг, поднятый на терриконе в районе освобожденного Цукурино. Флаг КНДР — либо фотошоп, либо троллинг», — написал Котенок в своем telegram-канале. Информация по этому поводу от официальных источников отсутствует.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. 

Флаг КНДР на терриконе в ДНР
Флаг КНДР на терриконе в ДНР
Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО, подчеркнув, что в сети много неподтвержденных противоречивых сведений от Южной Кореи и Пентагона. Россия и Северная Корея ранее подписали соглашение о военном сотрудничестве для координации действий в случае агрессии от третьих стран, передает «Национальная служба новостей». 13 октября ВС РФ освободили поселок Цукурино в ДНР.

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В районе освобожденного Цукурино на покровском направлении в ДНР появился «флаг КНДР». Об этом рассказал военкор Юрий Котенок. «Покровское направление — русский флаг, поднятый на терриконе в районе освобожденного Цукурино. Флаг КНДР — либо фотошоп, либо троллинг», — написал Котенок в своем telegram-канале. Информация по этому поводу от официальных источников отсутствует. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО, подчеркнув, что в сети много неподтвержденных противоречивых сведений от Южной Кореи и Пентагона. Россия и Северная Корея ранее подписали соглашение о военном сотрудничестве для координации действий в случае агрессии от третьих стран, передает «Национальная служба новостей». 13 октября ВС РФ освободили поселок Цукурино в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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