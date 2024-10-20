Поплавская посоветовала Успенской купить козу, а не пиариться на дочери

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Успенской не нужно разбираться со своей дочерью на публике, заявила Поплавская (на фото)
Успенской не нужно разбираться со своей дочерью на публике, заявила Поплавская (на фото) Фото:

Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала певицу Любовь Успенскую за публичное обсуждение проблем с дочерью, назвав это «дешевым цирком». Она предложила Успенской купить козу вместо того, чтобы пиариться на истории с дочерью, которая якобы сбежала в Израиль.

«Уж лучше бы Люба Успенская купила козу! К чему этот низкосортный пиар с „похищением“ дочки, которая „на самом деле сбежала в Израиль. Хватит этого дешевого цирка“, — написала Поплавская в своем telegram-канале. Она „пожалела“ дочерь Успенской Татьяну Плаксину, отметив, что из-за семейных скандалов у нее сложились проблемы с общественным мнением.

В начале октября стало известно о пропаже Татьяны Плаксиной, которая исчезла, оставив телефон дома. Успенская выразила тревогу по этому поводу, полагая, что Татьяна могла стать жертвой шантажистов после их поездок в Донбасс. 3 октября PR-директор Успенской Константин Манжула подтвердил, что Татьяна найдена в Израиле.

Существовали разные версии ее исчезновения: возможное похищение ради выкупа и влияние «подруги семьи». Эксперты высказывали мнение, что Татьяна могла быть обманута. Некоторые подозревают, что ее проблемы могут быть связаны с наркотиками, учитывая ее прошедшие зависимости и конфликты с матерью.

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Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала певицу Любовь Успенскую за публичное обсуждение проблем с дочерью, назвав это «дешевым цирком». Она предложила Успенской купить козу вместо того, чтобы пиариться на истории с дочерью, которая якобы сбежала в Израиль. «Уж лучше бы Люба Успенская купила козу! К чему этот низкосортный пиар с „похищением“ дочки, которая „на самом деле сбежала в Израиль. Хватит этого дешевого цирка“, — написала Поплавская в своем telegram-канале. Она „пожалела“ дочерь Успенской Татьяну Плаксину, отметив, что из-за семейных скандалов у нее сложились проблемы с общественным мнением. В начале октября стало известно о пропаже Татьяны Плаксиной, которая исчезла, оставив телефон дома. Успенская выразила тревогу по этому поводу, полагая, что Татьяна могла стать жертвой шантажистов после их поездок в Донбасс. 3 октября PR-директор Успенской Константин Манжула подтвердил, что Татьяна найдена в Израиле. Существовали разные версии ее исчезновения: возможное похищение ради выкупа и влияние «подруги семьи». Эксперты высказывали мнение, что Татьяна могла быть обманута. Некоторые подозревают, что ее проблемы могут быть связаны с наркотиками, учитывая ее прошедшие зависимости и конфликты с матерью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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