Поплавская посоветовала Успенской купить козу, а не пиариться на дочери

Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала певицу Любовь Успенскую за публичное обсуждение проблем с дочерью, назвав это «дешевым цирком». Она предложила Успенской купить козу вместо того, чтобы пиариться на истории с дочерью, которая якобы сбежала в Израиль.
«Уж лучше бы Люба Успенская купила козу! К чему этот низкосортный пиар с „похищением“ дочки, которая „на самом деле сбежала в Израиль. Хватит этого дешевого цирка“, — написала Поплавская в своем telegram-канале. Она „пожалела“ дочерь Успенской Татьяну Плаксину, отметив, что из-за семейных скандалов у нее сложились проблемы с общественным мнением.
В начале октября стало известно о пропаже Татьяны Плаксиной, которая исчезла, оставив телефон дома. Успенская выразила тревогу по этому поводу, полагая, что Татьяна могла стать жертвой шантажистов после их поездок в Донбасс. 3 октября PR-директор Успенской Константин Манжула подтвердил, что Татьяна найдена в Израиле.
Существовали разные версии ее исчезновения: возможное похищение ради выкупа и влияние «подруги семьи». Эксперты высказывали мнение, что Татьяна могла быть обманута. Некоторые подозревают, что ее проблемы могут быть связаны с наркотиками, учитывая ее прошедшие зависимости и конфликты с матерью.
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