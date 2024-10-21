Заксобрание Пермского края предлагает детям сыграть в «Дом Советов»

В Пермском крае для школьников создали игру «Дом Советов». В ней участникам необходимо отвечать на вопросы, посвященные политической истории региона, законотворчеству и особенностям устройства краевой власти. Как рассказали в законодательном собрании Прикамья, игра предлагается в настольной и электронной версиях.
«В Прикамье для школьников разработали интерактивную игру „Дом Советов“. Для учеников 1-8-х классов доступна настольная версия, для 9-11-х классов — электронная», — сообщается на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте».
В ходе игры школьникам предлагается ответить на такие вопросы: «На какой срок избирается депутат законодательного собрания?», «Сколько избирается депутатов?», «Как называется основной закон Пермского края?» и другие. Идею игры предложили педагоги, ее будут использовать при проведении парламентских уроков. Этот просветительский проект законодательного собрания Пермского края реализуется с 2006 года.
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