Заксобрание Пермского края предлагает детям сыграть в «Дом Советов»

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Новая игра «Дом Советов» посвящена политическому устройству Пермского края
Новая игра «Дом Советов» посвящена политическому устройству Пермского края Фото:

В Пермском крае для школьников создали игру «Дом Советов». В ней участникам необходимо отвечать на вопросы, посвященные политической истории региона, законотворчеству и особенностям устройства краевой власти. Как рассказали в законодательном собрании Прикамья, игра предлагается в настольной и электронной версиях.

«В Прикамье для школьников разработали интерактивную игру „Дом Советов“. Для учеников 1-8-х классов доступна настольная версия, для 9-11-х классов — электронная», — сообщается на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте».

В ходе игры школьникам предлагается ответить на такие вопросы: «На какой срок избирается депутат законодательного собрания?», «Сколько избирается депутатов?», «Как называется основной закон Пермского края?» и другие. Идею игры предложили педагоги, ее будут использовать при проведении парламентских уроков. Этот просветительский проект законодательного собрания Пермского края реализуется с 2006 года.

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В Пермском крае для школьников создали игру «Дом Советов». В ней участникам необходимо отвечать на вопросы, посвященные политической истории региона, законотворчеству и особенностям устройства краевой власти. Как рассказали в законодательном собрании Прикамья, игра предлагается в настольной и электронной версиях. «В Прикамье для школьников разработали интерактивную игру „Дом Советов“. Для учеников 1-8-х классов доступна настольная версия, для 9-11-х классов — электронная», — сообщается на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте». В ходе игры школьникам предлагается ответить на такие вопросы: «На какой срок избирается депутат законодательного собрания?», «Сколько избирается депутатов?», «Как называется основной закон Пермского края?» и другие. Идею игры предложили педагоги, ее будут использовать при проведении парламентских уроков. Этот просветительский проект законодательного собрания Пермского края реализуется с 2006 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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