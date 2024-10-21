Усадьбу XIX века в центре Екатеринбурга переделают в офисник

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Здания завешенные баннерами. Екатеринбург, малышева39, усадьба товарищества печенкина
Усадьбу построили в конце 1880-х годов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге старинный дом Волкова на улице Куйбышева, 99, перестроят в офисное помещение. Историко-культурная экспертиза уже выдала разрешение на проведение работ.

«По заданию заказчика помещения объекта культурного наследия приспосабливаются под функции офиса. Изменение функционального назначения здания предполагает его внутреннюю перепланировку в пределах исторических габаритов наружных капитальных стен», — следует из документации. Заказчиком выступает тюменская компания «Куйбышева, 99».

Перепланировка предусматривает демонтаж и устройство перегородок, установку новых перекрытий и межэтажных лестниц, а также раскрытие существующих и вставку новых дверных проемов. Сроки проведения работ не уточняются.

Флигель усадьбы Волкова снесли в прошлом году. В управлении госохраны объектов тогда заявили, что запрет на проверки предпринимателей помешал спасти объект, а застройщик не согласовал границы проведения демонтажных работ рядом с усадьбой, которая является объектом культурного наследия.

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В Екатеринбурге старинный дом Волкова на улице Куйбышева, 99, перестроят в офисное помещение. Историко-культурная экспертиза уже выдала разрешение на проведение работ. «По заданию заказчика помещения объекта культурного наследия приспосабливаются под функции офиса. Изменение функционального назначения здания предполагает его внутреннюю перепланировку в пределах исторических габаритов наружных капитальных стен», — следует из документации. Заказчиком выступает тюменская компания «Куйбышева, 99». Перепланировка предусматривает демонтаж и устройство перегородок, установку новых перекрытий и межэтажных лестниц, а также раскрытие существующих и вставку новых дверных проемов. Сроки проведения работ не уточняются. Флигель усадьбы Волкова снесли в прошлом году. В управлении госохраны объектов тогда заявили, что запрет на проверки предпринимателей помешал спасти объект, а застройщик не согласовал границы проведения демонтажных работ рядом с усадьбой, которая является объектом культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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