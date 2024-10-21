Усадьбу XIX века в центре Екатеринбурга переделают в офисник

21 октября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Усадьбу построили в конце 1880-х годов (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге старинный дом Волкова на улице Куйбышева, 99, перестроят в офисное помещение. Историко-культурная экспертиза уже выдала разрешение на проведение работ. «По заданию заказчика помещения объекта культурного наследия приспосабливаются под функции офиса. Изменение функционального назначения здания предполагает его внутреннюю перепланировку в пределах исторических габаритов наружных капитальных стен», — следует из документации. Заказчиком выступает тюменская компания «Куйбышева, 99». Перепланировка предусматривает демонтаж и устройство перегородок, установку новых перекрытий и межэтажных лестниц, а также раскрытие существующих и вставку новых дверных проемов. Сроки проведения работ не уточняются. Флигель усадьбы Волкова снесли в прошлом году. В управлении госохраны объектов тогда заявили, что запрет на проверки предпринимателей помешал спасти объект, а застройщик не согласовал границы проведения демонтажных работ рядом с усадьбой, которая является объектом культурного наследия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге старинный дом Волкова на улице Куйбышева, 99, перестроят в офисное помещение. Историко-культурная экспертиза уже выдала разрешение на проведение работ. «По заданию заказчика помещения объекта культурного наследия приспосабливаются под функции офиса. Изменение функционального назначения здания предполагает его внутреннюю перепланировку в пределах исторических габаритов наружных капитальных стен», — следует из документации. Заказчиком выступает тюменская компания «Куйбышева, 99». Перепланировка предусматривает демонтаж и устройство перегородок, установку новых перекрытий и межэтажных лестниц, а также раскрытие существующих и вставку новых дверных проемов. Сроки проведения работ не уточняются. Флигель усадьбы Волкова снесли в прошлом году. В управлении госохраны объектов тогда заявили, что запрет на проверки предпринимателей помешал спасти объект, а застройщик не согласовал границы проведения демонтажных работ рядом с усадьбой, которая является объектом культурного наследия.